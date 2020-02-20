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Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Naj vas prevzame elegantna in minimalistična zasnova belega Philipsovega televizorja 5600. S preprosto zaobljeno obliko popolnoma dopolni notranji prostor. Televizor prinaša kakovostno sliko ločljivosti Full HD, zato je popolna izbira za vse, ki si želijo preprostosti.
80 cm (32 palcev)
Indeks kakovosti slike 200
FHD
Pixel Plus HD
Delite zabavo. V vrata USB televizorja priključite pomnilnik USB, digitalni fotoaparat, predvajalnik MP3 ali drugo večpredstavnostno napravo in predvajate fotografije, videoposnetke in glasbo z enostavnim brskalnikom na zaslonu.
Z enotnim kablom HDMI za prenos slikovnih in zvočnih signalov iz naprav v televizor preprečite zmedo zaradi kablov. HDMI prenaša nestisnjene signale in tako pri prenosu iz vira v televizor zagotavlja najvišjo kakovost. S funkcijo Philips EasyLink s samo enim daljinskim upravljalnikom lahko upravljate televizor, predvajalnik DVD ali Blu-ray, digitalni sprejemnik ali sistem za domači kino.
Kakovost slike je pomembna. Običajni televizorji HD predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Predstavljajte si jasne podrobnosti, visoko svetlost, neverjeten kontrast in pristne barve za izjemno sliko.
4.6
od 5
24
Ocene
92%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Mungos11
20/02/2020
Hrvatska
Preverjen kupec
Super televizija
Odlična televizija za male novce, super zaslon i boje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5600 series 32PFS5603 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Datum uporabe 2019-08-20
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5600 series 32PFS5603 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Datum uporabe 2019-08-20
Jiřulka
09/06/2020
Česká republika
Preverjen kupec
Philips 32PFS5603
Výborný obraz, velmi solidní zvuk, trochu pomalejší přepínání kanálů, ale jde to přežít ;-). Pěkný bílý design
Prednosti
Super obraz!
Slabosti
Prodleva při přepínání kanálů
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5600 series 32PFS5603 Ultratenký LED televizor Full HD
Datum uporabe 2019-05-09
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5600 series 32PFS5603 Ultratenký LED televizor Full HD
Datum uporabe 2019-05-09
šejba
25/01/2020
Česká republika
Preverjen kupec
dokonalost sama
je dokonale propracovaná po všech stránkách,doporučuji všem
Prednosti
dokonalý obraz,tenké tělo,žádná váha
Slabosti
nic,zatím
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5600 series 32PFS5603 Ultratenký LED televizor Full HD
Datum uporabe 2018-12-25
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5600 series 32PFS5603 Ultratenký LED televizor Full HD
Datum uporabe 2018-12-25
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
(Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.
Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.