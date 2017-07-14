Izdelek ni več na voljo
32PFH4101/88
Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Televizor Philips serije 4100 s tehnologijo Digital Crystal Clear elegantno polepša vsak dom. Uživajte v izjemnem razvedrilu z vrhunsko sliko Full HD s tehnologijo Perfect Motion Rate in jasnim zvokom.
80 cm (32 palcev)
LED-televizor Full HD
DVB-T/C
Elegantna. Vrhunska. Prefinjena. Natančna. Philipsova izjemno tanka oblika. Ni presenečenje, da nekaj tako tankega privlači toliko pozornosti, saj s svojo prefinjenostjo izjemno dopolni notranjo opremo prostora.
Temni, skrivnostni in neverjetno močni. Črna tanka stojala Philips televizijo ponesejo na novo raven. Trpežna in izjemno lahka zasnova popolnoma odraža eleganco in slog novega televizorja. Čeprav so majhna, so hkrati neverjetno zmogljiva.
Philips je razvil tehnologijo Digital Crystal Clear za naravno sliko iz vsakega vira. Če spremljate najljubše oddaje, filme ali novice oziroma če si želite s prijatelji ogledati najljubše vsebine, lahko uživat v vrhunski sliki optimalnega kontrasta, barv in ostrine.
4.0
od 5
27
Ocene
mama57
14/07/2017
Slovenija
Preverjen kupec
Sem izjemno zadovoljna z televizijo
Enostaven za upravljanje pregleden menu lepa slika
Ta ocena je bila podana za 4000 series 40PFH4101 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Ta ocena je bila podana za 4000 series 40PFH4101 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Bill
07/02/2017
Hrvatska
Odlican tv
Najbolji TV trenutno na tržištu. Najbolji omjer uloženo dobiveno
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PFH4101 Full HD Ultra Slim LED TV
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PFH4101 Full HD Ultra Slim LED TV
espezer
09/02/2021
Polska
EPICKI TV
fajny telewizor szybki doskonały dobrze pracuję dobra jakosć
Prednosti
szybki,dobra jakość, smukły, mieści się na ścianie,
Slabosti
nie ma wad
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PFH4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Datum uporabe 2019-02-09
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PFH4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Datum uporabe 2019-02-09
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
(Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.