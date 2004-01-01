Iskalni pojmi

    Naj vsebina izstopa s Philipsovim hitrim, profesionalnim zaslonom FHD D-Line. Philipsova vrhunska kakovost slike zagotavlja žive barve in intenziven kontrast. Vsebino iz več virov lahko enostavno prikažete na enem zaslonu.

    Signage Solutions Zaslon D-Line

    Pametni, hiter zaslon, ki deluje 24 ur, 7 dni v tednu.

    • 32"
    • Full HD (1920 x 1080p)
    • 400 cd/m²
    Upravljanje, nadzor in vzdrževanje s CMND & Control

    Upravljanje, nadzor in vzdrževanje s CMND & Control

    Omrežje zaslona povežite prek lokalne povezave (LAN). CMND & Control vam omogoča izvajanje ključnih funkcij, kot sta nadzor nad vnosi in spremljanje stanja zaslona. Nadzorujete lahko tudi 100 zaslonov.

    FailOver. Poskrbite, da zaslon nikoli ne bo prazen

    FailOver. Poskrbite, da zaslon nikoli ne bo prazen

    Naj zaslon nikoli ne bo prazen, ne v čakalnici ne v sejni sobi. FailOver omogoča, da profesionalni zaslon Philips samodejno preklaplja med primarnimi in sekundarnimi vhodi ter tako zagotavlja nemoteno predvajanje vsebine, tudi če primarni vir odpove. Preprosto nastavite seznam alternativnih vhodov in poskrbite, da bo vaše podjetje vedno vidno.

    SmartPower za varčevanje z energijo

    SmartPower za varčevanje z energijo

    Sistem lahko nadzira in prednastavi intenzivnost osvetlitve iz ozadja ter tako zmanjša porabo energije za do 50 %, kar pomeni bistveno nižje stroške.

    Načrtujte predvajanje želene vsebine kadar koli s predvajalnikom SmartPlayer

    Načrtujte predvajanje želene vsebine kadar koli s predvajalnikom SmartPlayer

    Spremenite svoj USB v pravo stroškovno učinkovito napravo za digitalno predvajanje. Vsebino (video, zvok, slike) preprosto shranite na USB in ga priključite v zaslon. Ustvarite seznam predvajanja, načrtujte predvajanje vsebine v meniju zaslona ter uživajte v ustvarjenih seznamih kadar koli in kjer koli.

    Zaslon ADS s širokim kotom gledanja

    Tehnologija ADS s širokim kotom gledanja zagotavlja dobro vidnost pod vsakim kotom. Napredno preklapljanje v več dimenzijah s hitrejšo obdelavo prikazane slike zagotavlja bolj tekoče prehode vsebin, izjemno natančnost slike in vrhunsko barvno reprodukcijo z kotom gledanja 180 stopinj.

    Tehnične specifikacije

    • Slika/zaslon

      Velikost diagonale zaslona (cm)
      81.28  cm
      Velikost diagonale zaslona (v palcih)
      32  palec
      Razmerje stranic
      16 : 9
      Ločljivost zaslona
      1920 x 1080p
      Razmik med slikovnimi pikami
      0,36375 x 0,36375 mm
      Optimalna ločljivost
      1920 x 1080 pri 60 Hz
      Svetlost
      400 cd/m² Typical, 500 cd/m² Maximum  cd/m²
      Barve zaslona
      16,7 milijona
      Kontrastno razmerje (običajno)
      1200 : 1
      Dinamično kontrastno razmerje
      500.000 : 1
      Odzivni čas (običajno)
      8  ms
      Vidni kot (vodoravni)
      178  stopinja
      Vidni kot (navpični)
      178  stopinja
      Tehnologija plošče
      ADS
      Koprena
      25 %

    • Povezljivost

      Avdio izhod
      3,5 mm vtič
      Video vhod
      • DisplayPort 1.2 (1)
      • DVI-I (1)
      • HDMI 2.0 (2)
      • USB 2.0 (2)
      Avdio vhod
      3,5 mm vtič
      Video izhod
      • DisplayPort 1.2 (x 1)
      • HDMI 2.0 (× 1)
      Zunanji nadzor
      • IR (vhod/izhod), 3,5 mm vtič
      • RJ45
      • RS232C (vhod/izhod), 2,5 mm vtič

    • Priročnost

      Namestitev
      • Ležeče (24/7)
      • Pokončno (24/7)
      Funkcije ohranjevanja zaslona
      Premik slikovnih pik, šibka osvetlitev
      Upravljanje s tipkovnico
      • Skrito
      • Možnost zaklepa
      Signalna zanka
      • DisplayPort
      • RS232
      • HDMI
      • Zanka IR
      Funkcije za varčevanje z energijo
      Smart Power
      Upravljanje prek omrežja
      • RS232
      • RJ45

    • Zvok

      Vgrajeni zvočniki
      2 x 10 W RMS

    • Napajanje

      Omrežno napajanje
      100–240 V AC, 50–60 Hz
      Poraba (običajna)
      36  W
      Poraba (najv.)
      60 W
      Poraba energije v stanju pripravljenosti
      0,5 W
      Razred na energetski oznaki
      G

    • Podprta ločljivost zaslona

      Računalniški formati
      • 640 x 480, 60 Hz
      • 800 x 600, 60 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 900, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Video formati
      • 480i 60 Hz
      • 480p 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Dimenzije

      Širina izdelka
      726,5  mm
      Teža izdelka
      5,7  kg
      Višina izdelka
      425,4  mm
      Globina izdelka
      65,1 (pri stenskem nosilcu)/69,1 (pri priključku AC)  mm
      Širina izdelka (v palcih)
      28,60  palec
      Višina izdelka (v palcih)
      16.75  palec
      Stenski nosilec
      100 (V) x 100 (N) mm/200 (V) x 200 (N) mm, M4
      Globina izdelka (v palcih)
      2.56 inch (@Wall mount) /2.72 (@AC))  palec
      Širina obrobe
      11,9 mm (T/R/L), 17,2 mm (B)
      Teža izdelka (lb)
      12,57  lb

    • Delovni pogoji

      Nadmorska višina
      0–3000 m
      Temperaturni razpon (med delovanjem)
      0–40  °C
      MTBF
      50.000  ur
      Temperat. razpon (shranjevanje)
      –20–60  °C
      Razpon vlažnosti (med delovanjem) [RH]
      20–80 % RH (brez kondenzacije)
      Razpon vlažnosti (shranjevanje) [RH]
      5–95 % RH (brez kondenzacije)

    • Večpredstavnostne aplikacije

      Predvajanje videa z USB-ja
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • MPEG
      Predvajanje slike z USB-ja
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Predvajanje zvoka z USB-ja
      • AAC
      • MPEG
      • HEAAC

    • Dodatki

      Priložena dodatna oprema
      • Philipsov logotip (1)
      • Napajalni kabel AC
      • Pokrov stikala AC
      • Kabel senzorja IR (1,8 m) (1)
      • Vodnik za hiter začetek (1)
      • Daljinski upravljalnik in baterije AAA
      • Kabel RS232
      • Kabel za verižno povezavo RS232
      • Pokrovček za USB in vijak (1)
      • Sponke za kable (3)
      Stojalo
      BM05911 (izbirno)

    • Razno

      Jeziki prikaza na zaslonu
      • Arabščina
      • Nizozemščina
      • Danščina
      • Angleščina
      • Francoščina
      • Finščina
      • Nemščina
      • Italijanščina
      • Japonščina
      • Norveščina
      • Poljščina
      • Portugalščina
      • Ruščina
      • Španščina
      • Švedščina
      • Poenostavljena kitajščina
      • Turščina
      • Tradicionalna kitajščina
      Garancija
      3 leta garancije
      Zakonske odobritve
      • CE
      • FCC, razred A
      • CCC
      • RoHS
      • CB
      • BSMI
      • EMF
      • VCCI
      • PSB
      • ETL
      • CECP
      • EAC

