Philips Active Health Monitoring

Natančnost za popolnost. Active Health Monitoring omogoča hitro, preprosto in predvidljivo vzdrževanje, saj natančno prikaže, kaj se je pokvarilo in kje. S to programsko opremo, ki sproti deluje na spletu in brez povezave, bo zamenjava ustreznega dela učinkovit postopek, kar je nepogrešljivo za lastnike zaslonov na več različnih lokacijah.