    Sestav zaslonov mini LED 4-v-1 za doseganje ločljivosti 4K na 165-palčnem zaslonu s panoramskim razmerjem stranic 16 : 9 ali 32 : 9. Serija 6395 zagotavlja nižjo porabo energije in nizke toplotne emisije ter podpira HDR10+ in 12-bitne barve za najpristnejše vizualno doživetje.

    LED-videostena brez okvirja.

    • 27"
    • Direct View LED

    Mini LED 4-v-ena z običajno katodo IMD

    Preprosto povežite več omaric LED-zaslona, da ustvarite želeno ločljivost, naj bo to 4K, 8K ali še višja. V primerjavi z LCD-ekrani se LED-zasloni ponašajo z višjimi hitrostmi osveževanja, ki omogočajo bolj gladke slike. Ne glede na uporabo boste vedno navdušili s kristalno jasno sliko.

    Brezhibne slike brez tresljajev zaradi visoke hitrosti osveževanja

    Do notranje elektronike lahko enostavno dostopite in jo zamenjate, kadar je potrebno servisiranje ali vzdrževanje. Module v omarici preprosto in varno odstranite z namenskim orodjem za odstranjevanje.

    Funkcije za varčevanje z energijo za dinamični in črni zaslon

    Razvijamo tehnologijo za trajnostno prihodnost vašega podjetja – do 25 % nižja poraba energije s tehnologije običajnih katod in vgrajenimi funkcijami za varčevanje z energijo.

    Philips Active Health Monitoring

    Natančnost za popolnost. Active Health Monitoring omogoča hitro, preprosto in predvidljivo vzdrževanje, saj natančno prikaže, kaj se je pokvarilo in kje. S to programsko opremo, ki sproti deluje na spletu in brez povezave, bo zamenjava ustreznega dela učinkovit postopek, kar je nepogrešljivo za lastnike zaslonov na več različnih lokacijah.

    Izjemna kakovost, podpora za HDR10+ do 12-bitne barvne globine

    Visoke stopnje natančnosti barv, kontrast globoke črne barve in enakomerna, do 97-odstotna svetlost (do 650 nitov pred umerjanjem in 550 nitov po umerjanju). Podpira 12-bitne barve in ločljivost HDR10+, ima boljšo izravnavo belin in natančnejše sive odtenke, tudi pri slabi osvetlitvi. HDR10+, ki prekaša 4K, daje večji kontrast med svetlimi in temnimi predeli, zato so podrobnosti bolj dodelane in jasnost večja, stopnje natančnosti barv visoke, kontrasti črne barve pa globoki.

    Pripravljeni na PPDS Wave za upravljanje na daljavo

    Spoznajte moč, raznolikost in inteligentnost, ki jih zagotavljajo zasloni Philips serije L pri delovanju na daljavo s funkcijo Wave. Ta revolucionarna platforma v oblaku vam zagotavlja popoln nadzor, enostavno namestitev in nastavitev, zaslone za spremljanje in nadzor, nadgrajevanje vdelane programske opreme, upravljanje seznamov predvajanja in nastavljanje razporedov napajanja. Prihranite čas, energijo in zmanjšajte vpliv na okolje.

    Tehnične specifikacije

    • Slika/zaslon

      Razmerje stranic
      16 : 9
      Enotnost svetlobe
      > = 97 %
      Svetlost po umerjanju
      550 nitov
      Svetlost pred umerjanjem
      650 nitov
      Umerjanje (svetlost/barva)
      Podprto
      Razpon nastavitev temperature barve
      4000–9500 K (s programsko opremo)
      Privzeta temperatura barve
      6500 ± 500 K
      Kontrastno razmerje (običajno)
      > = 3000 : 1
      Vidni kot (vodoravni)
      160  stopinja
      Vidni kot (navpični)
      160  stopinja
      Izboljšava slike
      Zaslon s širokim barvnim razponom
      Namestitev
      Ležeče
      Frekvenca slik (Hz)
      50 in 60
      Hitrost osveževanja (Hz)
      1920–3840
      Uporaba
      Neprekinjeno v suhem prostoru

    • Priročnost

      Enostavna namestitev
      • Zatiči za namestitev
      • Nizka teža
      • Zaklepni mehanizem za omarico
      Napajalna zanka
      Za okolja z 230 V: do 8 omaric, za okolja s 110 V: do 4 omarice
      Zanka za nadzor signala
      RJ45

    • Napajanje

      Poraba (običajna)
      50  W
      Vhodna napetost
      AC 100~240 V (50 in 60 Hz)
      Največja poraba energije AC (W)
      722 W
      Največja poraba energije BC (W)
      866 W

    • Delovni pogoji

      Temperaturni razpon (med delovanjem)
      –20–45  °C
      Temperat. razpon (shranjevanje)
      –20–50  °C
      Razpon vlažnosti (med delovanjem) [RH]
      10~80 %
      Razpon vlažnosti (shranjevanje) [RH]
      10~85 % 

    • Ohišje

      Tlorisna površina ohišja (m2)
      0,208
      Slikovne pike ohišja (pik)
      230.400
      Ločljivost ohišja (Š x V)
      640 x 360
      Velikost ohišja (mm)
      608 x 342 x 59
      Podatkovni priključek
      RJ45
      Napajalni priključek
      Vhod/izhod (C14/C13)
      Število sprejemnih kartic
      2 kosa
      Specifikacije sprejemnih kartic
      A8S-N
      Znamka sprejemne kartice
      Novastar
      Teža (kg)
      7,32 kg
      Diagonala ohišja (v palcih)
      27,5
      Sestava ohišja
      Zadnji pokrov iz litega aluminija in aluminija

    • Modul

      Vrsta LED-diod
      Bakrena žica SMD 1616
      Sestava slikovnih pik
      4R4G4B
      Življenjska doba LED-diod (ur)
      50.000
      Ločljivost modula (Š x V slikovnih pik)
      320 x 180
      Razmik med točkami (mm)
      0,95
      Velikost modula (T x V, v mm)
      303,9 x 170,9

    • Dodatki

      Kabel LAN (RJ45, CAT-5)
      1 kos
      Vodnik za hiter začetek
      1 kos
      Napajalna zanka skozi kabel
      1 kos

    • Razno

      Garancija
      1 leto
      Zakonske odobritve
      • RoHS
      • EAC
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • FCC SDOC, del 15, razred B
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • EN55032
      • EN55035

    Poiščite podporo za ta izdelek

    Poiščite nasvete za izdelke, pogosta vprašanja, uporabniške priročnike ter informacije o varnosti in skladnosti.

