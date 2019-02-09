2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Izjemno tanka plošča
27 palcev (68,6 cm)
MHL
Mobilna visokoločljiva povezava (Mobile High Definition Link (MHL)) je mobilni avdio/video vmesnik za neposredno priključitev mobilnih telefonov in drugih prenosnih naprav na visokoločljive zaslone. Izbirni kabel MHL vam omogoča, da preprosto priključite vašo mobilno napravo, združljivo z MHL, na ta velik zaslon Philips MHL in gledate, kako vaši videi visoke ločljivosti oživijo s polnim digitalnim zvokom. Sedaj v prenosnih igricah, fotografijah, filmih in drugih aplikacijah na velikem zaslonu ne boste samo uživali, ampak lahko istočasno polnite svojo mobilno napravo, da vam na sredini ne zmanjka energije.
Zasloni AH-IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov. Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih AH-IPS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.
Novi zasloni Philips imajo plošče z najnovejšimi tehnologijami in so minimalistične zasnove, saj je zunanja plošča debela samo približno 2,5 mm. V plošči je približno 9 mm črn matrični trak, kar znatno zmanjšuje splošne njene dimenzije, odpravlja ovire in zagotavlja največjo velikost slike. Zaslon z izjemno tanko ploščo je primeren predvsem za uporabo več zaslonov, igranje iger, grafično oblikovanje in profesionalne aplikacije, saj vam daje občutek, kot bi pri tem uporabljali samo en zaslon.
5.0
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Dario
09/02/2019
Česká republika
Spokojen
Rok užívání ke spokojenosti funkce jsou bez problémů
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 274E5QHSB LCD monitor s funkcí SmartImage lite
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 274E5QHSB LCD monitor s funkcí SmartImage lite
Láďa002
05/09/2018
Česká republika
výborný obraz, pěkný vzhled
ovládání jednoduché, obraz výborný, odezva dobrá, pěkný vzhled
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 274E5QHSB LCD monitor s funkcí SmartImage lite
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 274E5QHSB LCD monitor s funkcí SmartImage lite
Dominik
25/08/2018
Česká republika
Tento monitor má vynikající vlastnosti.
Jednoduché ovládání. Spokojenost OK. Stabilní obrazovka a perfektní barvy.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 274E5QHSB LCD monitor s funkcí SmartImage lite
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 274E5QHSB LCD monitor s funkcí SmartImage lite
Zahteva dodatno mobilno napravo s podporo za MHL in kabel MHL (ni priloženo). Združljivost preverite pri prodajalcu naprave MHL.
Varčevanje z energijo v stanju pripravljenosti/ob izklopu za ErP ne velja za funkcijo polnjenja MHL
Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.