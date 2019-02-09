IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Energy Label Europe A
    Živahne slike z zaslonom AH-IPS
  • Živahne slike z zaslonom AH-IPS
  • Energy Label Europe A
    Živahne slike z zaslonom AH-IPS
  • Živahne slike z zaslonom AH-IPS

Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor s tehnologijo SmartImage Lite

274E5QHSB/00

5
| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Živahne slike z zaslonom AH-IPS
Privlačni zaslon Philips z izjemno tanko ploščo in zaslonom AH-IPS predvaja osupljive slike živahnih barv. Mobile HD Link vam omogoča zrcaljenje vsebine pametnega telefona.
Poglej vse prednosti

z izjemno tanko ploščo, MHL

Živahne slike z zaslonom AH-IPS

  • Izjemno tanka plošča

  • 27 palcev (68,6 cm)

  • MHL

Tehnologija MHL za uživanje mobilnih vsebin na velikem zaslonu

Tehnologija MHL za uživanje mobilnih vsebin na velikem zaslonu

Mobilna visokoločljiva povezava (Mobile High Definition Link (MHL)) je mobilni avdio/video vmesnik za neposredno priključitev mobilnih telefonov in drugih prenosnih naprav na visokoločljive zaslone. Izbirni kabel MHL vam omogoča, da preprosto priključite vašo mobilno napravo, združljivo z MHL, na ta velik zaslon Philips MHL in gledate, kako vaši videi visoke ločljivosti oživijo s polnim digitalnim zvokom. Sedaj v prenosnih igricah, fotografijah, filmih in drugih aplikacijah na velikem zaslonu ne boste samo uživali, ampak lahko istočasno polnite svojo mobilno napravo, da vam na sredini ne zmanjka energije.

Zaslon AH-IPS predvaja osupljive slike s širokim zornim kotom

Zaslon AH-IPS predvaja osupljive slike s širokim zornim kotom

Zasloni AH-IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov. Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih AH-IPS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.

Minimalističen videz z izjemno tanko ploščo

Novi zasloni Philips imajo plošče z najnovejšimi tehnologijami in so minimalistične zasnove, saj je zunanja plošča debela samo približno 2,5 mm. V plošči je približno 9 mm črn matrični trak, kar znatno zmanjšuje splošne njene dimenzije, odpravlja ovire in zagotavlja največjo velikost slike. Zaslon z izjemno tanko ploščo je primeren predvsem za uporabo več zaslonov, igranje iger, grafično oblikovanje in profesionalne aplikacije, saj vam daje občutek, kot bi pri tem uporabljali samo en zaslon.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

09/02/2019

Česká republika

Česká republika

Spokojen

Rok užívání ke spokojenosti funkce jsou bez problémů

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 274E5QHSB LCD monitor s funkcí SmartImage lite

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 274E5QHSB LCD monitor s funkcí SmartImage lite

05/09/2018

Česká republika

Česká republika

výborný obraz, pěkný vzhled

ovládání jednoduché, obraz výborný, odezva dobrá, pěkný vzhled

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 274E5QHSB LCD monitor s funkcí SmartImage lite

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 274E5QHSB LCD monitor s funkcí SmartImage lite

25/08/2018

Česká republika

Česká republika

Tento monitor má vynikající vlastnosti.

Jednoduché ovládání. Spokojenost OK. Stabilní obrazovka a perfektní barvy.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 274E5QHSB LCD monitor s funkcí SmartImage lite

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 274E5QHSB LCD monitor s funkcí SmartImage lite

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Zahteva dodatno mobilno napravo s podporo za MHL in kabel MHL (ni priloženo). Združljivost preverite pri prodajalcu naprave MHL.

  2. Varčevanje z energijo v stanju pripravljenosti/ob izklopu za ErP ne velja za funkcijo polnjenja MHL

  3. Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.