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  • Živahne in jasne slike, od roba do roba
  • Živahne in jasne slike, od roba do roba

Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor polne visoke ločljivosti

273V7QJAB/01

4.8

| (8) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 88%

Živahne in jasne slike, od roba do roba

Popoln vsestranski zaslon s kompaktno tanko zasnovo zagotavlja osupljivo sliko, ki sega od roba do roba in je prijazna vašim očem.

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Živahne in jasne slike, od roba do roba

  • Serija V

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Način EasyRead omogoča branje kot na papirju

Uživajte v udobnejšem in lažjem branju dolgih dokumentov z veliko besedila. Način EasyRead prilagodi barve in stopnje povečave na zaslonu, da je branje podobno kot na pravem papirju, kar je nežnejše do oči – čeprav berete na digitalnem zaslonu.

Podstavek VESA omogoča prilagodljivo namestitev

Privlačen videz z zelo ozkim robom

Novi zasloni Philips imajo izjemno ozke robove, ki odpravljajo ovire in zagotavlja največjo velikost slike. Zaslon z izjemno ozkim robom je primeren predvsem za uporabo več zaslonov, igranje iger, grafično oblikovanje in profesionalne aplikacije, saj vam daje občutek, kot bi pri tem uporabljali samo en zaslon.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

8

Ocene

88%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
2
1

26/12/2020

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Odličan monitor

Odličan proizvod za ovu cijenu. 3 godine garancije. Konačno monitor koji mi ne umara oči .

Prednosti

Odličan proizvod za ovu cijenu. 3 godine garancije. Konačno monitor koji mi ne umara oči .

Slabosti

Za sada bez ikakvih primjedbi .

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2019-11-26

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2019-11-26

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Má příjemný a tenký design.

Líbí se mi design, hladké linie a matný kryt. Vynikající čistý obraz.

Prednosti

Vynikající čistý obraz

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2020-01-27

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2020-01-27

19/10/2024

Magyarország

Magyarország

IPS monitor, ami TV-nek is kiváló

27"-os monitorra volt szükségem, mert az előző 22"-os TV-Monitor 10 év után bemondta az unalmast. Továbbá 1,5 dioptriás szemüveg kell már közelre. FHD, IPS képernyő, 75 Hz képfrissítés, 2W-os beépített hangszóró (TV nézéshez). Kategóriájában nagyon jó ár. Sz.gép - monitor: VGA (D-SUB) , Voda TV-Box - Monitor: HDMI csatlakozón. (DP és fejhallgató csati kihasználatlan jelenleg.)

Prednosti

Az értékelésben felsoroltak.

Slabosti

Nincs hozzá távirányító, ezért 2 aktív kimenet között nem lehet választani, egyszerre csak 1 lehet aktív.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2023-09-19

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2023-09-19

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Omejitve odgovornosti

  1. Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.

  2. Maksimalna ločljivost deluje tako pri vhodu HDMI kot vhodu DP.

  3. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse