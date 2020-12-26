2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Živahne in jasne slike, od roba do roba
Popoln vsestranski zaslon s kompaktno tanko zasnovo zagotavlja osupljivo sliko, ki sega od roba do roba in je prijazna vašim očem.
Serija V
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Uživajte v udobnejšem in lažjem branju dolgih dokumentov z veliko besedila. Način EasyRead prilagodi barve in stopnje povečave na zaslonu, da je branje podobno kot na pravem papirju, kar je nežnejše do oči – čeprav berete na digitalnem zaslonu.
Novi zasloni Philips imajo izjemno ozke robove, ki odpravljajo ovire in zagotavlja največjo velikost slike. Zaslon z izjemno ozkim robom je primeren predvsem za uporabo več zaslonov, igranje iger, grafično oblikovanje in profesionalne aplikacije, saj vam daje občutek, kot bi pri tem uporabljali samo en zaslon.
4.8
od 5
8
Ocene
88%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
valteduk
26/12/2020
Hrvatska
Preverjen kupec
Odličan monitor
Odličan proizvod za ovu cijenu. 3 godine garancije. Konačno monitor koji mi ne umara oči .
Prednosti
Odličan proizvod za ovu cijenu. 3 godine garancije. Konačno monitor koji mi ne umara oči .
Slabosti
Za sada bez ikakvih primjedbi .
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2019-11-26
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2019-11-26
ArmandoCZ
27/01/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Má příjemný a tenký design.
Líbí se mi design, hladké linie a matný kryt. Vynikající čistý obraz.
Prednosti
Vynikající čistý obraz
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2020-01-27
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2020-01-27
Beba Snake
19/10/2024
Magyarország
IPS monitor, ami TV-nek is kiváló
27"-os monitorra volt szükségem, mert az előző 22"-os TV-Monitor 10 év után bemondta az unalmast. Továbbá 1,5 dioptriás szemüveg kell már közelre. FHD, IPS képernyő, 75 Hz képfrissítés, 2W-os beépített hangszóró (TV nézéshez). Kategóriájában nagyon jó ár. Sz.gép - monitor: VGA (D-SUB) , Voda TV-Box - Monitor: HDMI csatlakozón. (DP és fejhallgató csati kihasználatlan jelenleg.)
Prednosti
Az értékelésben felsoroltak.
Slabosti
Nincs hozzá távirányító, ezért 2 aktív kimenet között nem lehet választani, egyszerre csak 1 lehet aktív.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2023-09-19
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2023-09-19
Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.
Maksimalna ločljivost deluje tako pri vhodu HDMI kot vhodu DP.
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse