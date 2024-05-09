Izdelek ni več na voljo
Živahne in jasne slike, od roba do roba
Popoln vsestranski zaslon s kompaktno tanko zasnovo zagotavlja osupljivo sliko, ki sega od roba do roba in je prijazna vašim očem.
Serija V
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Zasloni IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov. Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.
Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Ta zaslon odlikuje izboljšana ločljivost Full HD 1920 x 1080. Full HD za jasno in podrobno sliko, visoka svetlost, neverjeten kontrast in živahne barve zagotavljajo izjemno pristno sliko.
Novi zasloni Philips imajo izjemno ozke robove, ki odpravljajo ovire in zagotavlja največjo velikost slike. Zaslon z izjemno ozkim robom je primeren predvsem za uporabo več zaslonov, igranje iger, grafično oblikovanje in profesionalne aplikacije, saj vam daje občutek, kot bi pri tem uporabljali samo en zaslon.
4.3
od 5
27
Ocene
84%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Tadija
09/05/2024
Srbija
Monitor 243V7QDSB/00
Odličan monitor. Prema ceni i kvalitet, ali viši kvalitet u odnosu na cenu.
Prednosti
Odličan monitor za pregledanje interneta.
Slabosti
Nema zamerki.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Datum uporabe 2024-04-09
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Datum uporabe 2024-04-09
Lukanad
09/12/2020
Česká republika
Preverjen kupec
Monitor nám šetří oči!
Doporučujeme všem, kdo chce šetřit oči. Za málo peněz hodně muziky, včetně funkcí.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Datum uporabe 2019-11-09
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Datum uporabe 2019-11-09
23/10/2020
Česká republika
Preverjen kupec
Hodně muziky za málo peněz
Vhodné na Home Office. Lepší je ale umístit monitor na nějaký držák a nastavit pořžadovanou výšku. Neunavuje oči
Prednosti
Nízká spotřeba i cena. Možnost přidělaní na držák.
Slabosti
Nemožnost výškového nastavení monitoru
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Datum uporabe 2020-06-23
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Datum uporabe 2020-06-23
Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.
Maksimalna ločljivost deluje samo pri vhodu HDMI.
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse