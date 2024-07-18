Izdelek ni več na voljo
Živahne in jasne slike, od roba do roba
Popoln vsestranski zaslon s kompaktno tanko zasnovo zagotavlja osupljivo sliko, ki sega od roba do roba in je prijazna vašim očem.
Serija V
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartImage je ekskluzivna vodilna Philipsova tehnologija, ki analizira na zaslonu prikazano vsebino in zagotavlja optimalno kakovost prikaza. S tem uporabniku prijaznim vmesnikom lahko izberete različne načine, na primer delovni, slikovni, filmski, igralni, varčevalni ali drug način, ki ustrezajo aplikaciji v uporabi. Glede na izbor tehnologija SmartImage dinamično izboljša kontrast, barvno nasičenost in ostrino slike ali videa za najkakovostnejši prikaz. Varčevalni način omogoča izjemno varčno porabo energije. Vse v realnem času in s pritiskom na en sam gumb!
Uživajte v udobnejšem in lažjem branju dolgih dokumentov z veliko besedila. Način EasyRead prilagodi barve in stopnje povečave na zaslonu, da je branje podobno kot na pravem papirju, kar je nežnejše do oči – čeprav berete na digitalnem zaslonu.
3.9
od 5
16
Ocene
85%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Khonsun
18/07/2024
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Spokojenost
Timto monitorem jsem nahradil mensi, ale Eizo. Jsem spokojenejsi pro lepsi citelnost. Repro u tohoto monitoru jsou "septacky", ale proc si kupovat dtto bez repraku, kdyz s repraky byl cca o 60 Kc drazsi. Lze na nem mit pripla sluchatka, dalsi repraky, ... Monitor je fajn, vcetne ovladani, ramecku, velikosti a ceny. Nelze menit vysku, ale tu lze menit i jinak. Pro mne jsou vhodne i pripojeni - DVI.
Prednosti
Velikost, ovladani, DVI
Slabosti
Repro je septave
Ta ocena je bila podana za 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum uporabe 2024-06-18
Ta ocena je bila podana za 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum uporabe 2024-06-18
Tanap
14/02/2023
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Kvalitní monitor za skvělou cenu
Monitor s vestavěnými reproduktory, kvalitní obraz i zvuk
Prednosti
vestavěné reproduktory
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum uporabe 2023-01-14
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum uporabe 2023-01-14
Misha69
04/05/2021
Česká republika
Super LED monitor s uhlopříčkou 60 cm
Kvalitní monitor pro kancelářkou práci, na hry by byl ale také dobrý. Jednoduché ovládání. Lepší monitor jsem neměla, ze starého mě boleli oči, z tohoto nikoliv. Cena za monitor je velmi příznivá, já jsem s ním velmi spokojená a rozhodně doporučuji dále.
Prednosti
Vestavěné reproduktory, České menu, Možnost z několika modů (kancelář, foto, film,hra, režim potlačení modrého světla apod. , Kvalitní obraz
Slabosti
nic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum uporabe 2020-04-04
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum uporabe 2020-04-04
Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.
Maksimalna ločljivost deluje samo pri vhodu HDMI.
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse