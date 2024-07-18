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Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor polne visoke ločljivosti

273V7QDAB/01

3.9

| (16) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 85%

Živahne in jasne slike, od roba do roba

Popoln vsestranski zaslon s kompaktno tanko zasnovo zagotavlja osupljivo sliko, ki sega od roba do roba in je prijazna vašim očem.

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Živahne in jasne slike, od roba do roba

  • Serija V

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Podstavek VESA omogoča prilagodljivo namestitev

Podstavek VESA omogoča prilagodljivo namestitev

Prednastavitve SmartImage za enostavno optimiranje nastavitev slike

SmartImage je ekskluzivna vodilna Philipsova tehnologija, ki analizira na zaslonu prikazano vsebino in zagotavlja optimalno kakovost prikaza. S tem uporabniku prijaznim vmesnikom lahko izberete različne načine, na primer delovni, slikovni, filmski, igralni, varčevalni ali drug način, ki ustrezajo aplikaciji v uporabi. Glede na izbor tehnologija SmartImage dinamično izboljša kontrast, barvno nasičenost in ostrino slike ali videa za najkakovostnejši prikaz. Varčevalni način omogoča izjemno varčno porabo energije. Vse v realnem času in s pritiskom na en sam gumb!

Način EasyRead omogoča branje kot na papirju

Uživajte v udobnejšem in lažjem branju dolgih dokumentov z veliko besedila. Način EasyRead prilagodi barve in stopnje povečave na zaslonu, da je branje podobno kot na pravem papirju, kar je nežnejše do oči – čeprav berete na digitalnem zaslonu.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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3.9

od 5

16

Ocene

85%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
2

18/07/2024

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Spokojenost

Timto monitorem jsem nahradil mensi, ale Eizo. Jsem spokojenejsi pro lepsi citelnost. Repro u tohoto monitoru jsou "septacky", ale proc si kupovat dtto bez repraku, kdyz s repraky byl cca o 60 Kc drazsi. Lze na nem mit pripla sluchatka, dalsi repraky, ... Monitor je fajn, vcetne ovladani, ramecku, velikosti a ceny. Nelze menit vysku, ale tu lze menit i jinak. Pro mne jsou vhodne i pripojeni - DVI.

Prednosti

Velikost, ovladani, DVI

Slabosti

Repro je septave

Ta ocena je bila podana za 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Datum uporabe 2024-06-18

Ta ocena je bila podana za 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Datum uporabe 2024-06-18

14/02/2023

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Kvalitní monitor za skvělou cenu

Monitor s vestavěnými reproduktory, kvalitní obraz i zvuk

Prednosti

vestavěné reproduktory

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Datum uporabe 2023-01-14

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Datum uporabe 2023-01-14

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Super LED monitor s uhlopříčkou 60 cm

Kvalitní monitor pro kancelářkou práci, na hry by byl ale také dobrý. Jednoduché ovládání. Lepší monitor jsem neměla, ze starého mě boleli oči, z tohoto nikoliv. Cena za monitor je velmi příznivá, já jsem s ním velmi spokojená a rozhodně doporučuji dále.

Prednosti

Vestavěné reproduktory, České menu, Možnost z několika modů (kancelář, foto, film,hra, režim potlačení modrého světla apod. , Kvalitní obraz

Slabosti

nic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 243V7QDAB Full HD LCD monitor

Datum uporabe 2020-04-04

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 243V7QDAB Full HD LCD monitor

Datum uporabe 2020-04-04

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Omejitve odgovornosti

  1. Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.

  2. Maksimalna ločljivost deluje samo pri vhodu HDMI.

  3. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse