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  • Visokozmogljiv zaslon AMVA
  • Visokozmogljiv zaslon AMVA
  • Visokozmogljiv zaslon AMVA
  • Visokozmogljiv zaslon AMVA

Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor AMVA, osvetlitev ozadja LED

273E3QHSS/00

Visokozmogljiv zaslon AMVA
S tem zaslonom LED AMVA uživajte v slikah izjemno visokega kontrasta. S svojo velikostjo, širokim zornim kotom in svetlimi živahnimi slikami poskrbi za odlično zabavo.
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za izjemno visok kontrast in živahne slike

Visokozmogljiv zaslon AMVA

  • Serija E

  • 27 palcev (68,6 cm)

  • Zaslon polne visoke ločljivosti

AMVA LED za široke in živahne slike izjemo visokega kontrasta

AMVA LED za široke in živahne slike izjemo visokega kontrasta

Philipsov zaslon AMVA LED vsebuje napredno tehnologijo za večdomensko navpično poravnavo, ki zagotavlja izjemno visoko statično kontrastno razmerje za izredno živahne in svetle slike. Zlahka zmore standardne pisarniške aplikacije in je idealen za fotografije, brskanje po spletu, filme, igre in zahtevne grafične aplikacije. Optimirana tehnologija za upravljanje slikovni pik omogoča izjemno širok 178-stopinjski kot gledanja, zato so slike jasne tudi v načinu vrtenja za 90 stopinj

Polna visoka ločljivost 16:9 za igranje iger in gledanje videov

Polna visoka ločljivost 16:9 za igranje iger in gledanje videov

Zaslon polne visoke ločljivosti ima širokozaslonsko ločljivost 1920 x 1080p. To je najvišja ločljivost virov visoke ločljivosti in zagotavlja najboljšo kakovost slike. Je popolnoma pripravljen na prihodnost, saj podpira signale 1080p iz vseh virov, vključno z najnovejšimi, kot so predvajalniki Blu-ray in napredne igralne konzole visoke ločljivosti. Obdelava signala je močno izboljšana, zato podpira tudi to veliko višjo kakovost signala in višjo ločljivost. Zagotavlja sliko s progresivnim izrisovanjem brez migetanja ter z izjemno svetlostjo in čudovitimi barvami.

HDMI Ready za razvedrilo Full HD

HDMI Ready za razvedrilo Full HD

Naprava s podporo za HDMI ima vso potrebno strojno opremo za sprejem signalov prek vmesnika HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Kabel HDMI omogoča prenos visokokakovostnih digitalnih video in zvočnih signalov prek enega kabla iz računalnika ali več AV-virov (tudi digitalnih sprejemnikov, DVD-predvajalnikov, A/V-sprejemnikov in videokamer).

Tehnične specifikacije

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