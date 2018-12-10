Izdelek ni več na voljo
Kristalno čista slika
Pokažite svoje delo v najboljši možni luči s Philipsovim 27-palčnim monitorjem Quad HD. Na velikem monitorju Quad HD s kristalno čisto sliko si lahko jasno ogledate svoje stvaritve. Funkcije, kot sta odpravljanje migetanja in način LowBlue, pa poskrbita, da vaše oči med delom ne trpijo.
Serija B
27 palcev (68,6 cm)
Quad HD (2560 x 1440)
10-bitni zaslon predvaja bogate in globoke barve z 1,074 milijarde barv in 12-bitno notranjo obdelavo za tekoče in naravne barve brez opaznih prehodov in mešanja barv.
Ta zaslon je zasnovan za trajnost in nižje stroške delovanja ter izpolnjuje zahteve okoljskih standardov. Med te sodijo: ENERGY STAR, EPEAT, TCO Certified. Za dodatne informacije o certifikatu obiščite: ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/ EPEAT: https://www.epeat.net/ TCO Certified: https://tcocertified.com/
Raziskave kažejo, da lahko ultravijolični žarki poškodujejo oči, enako pa lahko to povzročijo tudi kratkovalovni žarki modre svetlobe iz zaslonov LED in sčasoma vplivajo na vid. Philipsov način zmanjšanja modre svetlobe, ki je bil razvit za prijetno počutje, uporablja tehnologijo pametne programske opreme za zmanjšanje škodljive kratkovalovne modre svetlobe.
4.4
od 5
7
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
gargamel
10/12/2018
Hrvatska
vrhunski proizvod
jako dobar monitor, odličnih karakteristika. top proizvod
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 272B8QJEB QHD LCD monitor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 272B8QJEB QHD LCD monitor
sizemore
04/05/2021
Česká republika
Výborný monitor v dané třídě
Výběru LCD jsem věnoval hodně času. Primárně jsem se řídil cenou a pak k tomu hledal to nejlepší, co se dá vybrat. Je to tento monitor! Pracuji na malém plácku na rohovém stole - velikost a rozlišení tohoto LCD maximálně vyhovuje mým potřebám. Svit, jas, kontrast, podání barev - vše bezva. Nadstandardní možnost polohování ve výškově, náklon, rotace. Pro mě dostatečná portová vybavenost jak pro AV tak USB hub. Přes den na něm pracuji, večer hraji. Ať dělám, co dělám jsem víc než spokojený.
Prednosti
Veškeré vlastnosti zobrazení, pivot, rotace, ovládání, USB 3.0 hub
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Datum uporabe 2020-05-04
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Datum uporabe 2020-05-04
28/07/2020
Україна
функції у іиробу супер
Такі монітори стоять у мене на роботі в лікарні: очі від нього не болять, не пересихають. завдяки можливості налаштуванню кольору
Prednosti
приємний екран, великий і гарний
Slabosti
підставка трохи аби іншого формату
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 230B8QJEB РК-монітор
Datum uporabe 2020-03-28
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 230B8QJEB РК-монітор
Datum uporabe 2020-03-28
Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.
Hitro polnjenje je v skladu s standardom USB BC 1.2
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.