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Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor QHD

272B8QJEB/01

4.4

| (7) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Kristalno čista slika

Pokažite svoje delo v najboljši možni luči s Philipsovim 27-palčnim monitorjem Quad HD. Na velikem monitorju Quad HD s kristalno čisto sliko si lahko jasno ogledate svoje stvaritve. Funkcije, kot sta odpravljanje migetanja in način LowBlue, pa poskrbita, da vaše oči med delom ne trpijo.

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učinkovito delovanje za največjo učinkovitost

Kristalno čista slika

  • Serija B

  • 27 palcev (68,6 cm)

  • Quad HD (2560 x 1440)

1,074 milijarde barv za tekoče barvne prehode in podrobno sliko

10-bitni zaslon predvaja bogate in globoke barve z 1,074 milijarde barv in 12-bitno notranjo obdelavo za tekoče in naravne barve brez opaznih prehodov in mešanja barv.

Zasnovan za izpolnjevanje okoljskih standardov

Ta zaslon je zasnovan za trajnost in nižje stroške delovanja ter izpolnjuje zahteve okoljskih standardov. Med te sodijo: ENERGY STAR, EPEAT, TCO Certified. Za dodatne informacije o certifikatu obiščite: ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/ EPEAT: https://www.epeat.net/ TCO Certified: https://tcocertified.com/

Način zmanjšanja modre svetlobe za očem prijazno učinkovitost

Raziskave kažejo, da lahko ultravijolični žarki poškodujejo oči, enako pa lahko to povzročijo tudi kratkovalovni žarki modre svetlobe iz zaslonov LED in sčasoma vplivajo na vid. Philipsov način zmanjšanja modre svetlobe, ki je bil razvit za prijetno počutje, uporablja tehnologijo pametne programske opreme za zmanjšanje škodljive kratkovalovne modre svetlobe.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.4

od 5

7

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

10/12/2018

Hrvatska

Hrvatska

vrhunski proizvod

jako dobar monitor, odličnih karakteristika. top proizvod

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 272B8QJEB QHD LCD monitor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 272B8QJEB QHD LCD monitor

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Výborný monitor v dané třídě

Výběru LCD jsem věnoval hodně času. Primárně jsem se řídil cenou a pak k tomu hledal to nejlepší, co se dá vybrat. Je to tento monitor! Pracuji na malém plácku na rohovém stole - velikost a rozlišení tohoto LCD maximálně vyhovuje mým potřebám. Svit, jas, kontrast, podání barev - vše bezva. Nadstandardní možnost polohování ve výškově, náklon, rotace. Pro mě dostatečná portová vybavenost jak pro AV tak USB hub. Přes den na něm pracuji, večer hraji. Ať dělám, co dělám jsem víc než spokojený.

Prednosti

Veškeré vlastnosti zobrazení, pivot, rotace, ovládání, USB 3.0 hub

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Datum uporabe 2020-05-04

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Datum uporabe 2020-05-04

28/07/2020

Україна

Україна

функції у іиробу супер

Такі монітори стоять у мене на роботі в лікарні: очі від нього не болять, не пересихають. завдяки можливості налаштуванню кольору

Prednosti

приємний екран, великий і гарний

Slabosti

підставка трохи аби іншого формату

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 230B8QJEB РК-монітор

Datum uporabe 2020-03-28

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 230B8QJEB РК-монітор

Datum uporabe 2020-03-28

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Omejitve odgovornosti

  1. Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.

  2. Hitro polnjenje je v skladu s standardom USB BC 1.2

  3. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

  4. Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.