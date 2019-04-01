IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija daljinskega upravljalnika
  • Risba strani s priključki
  • Primarna slika
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija daljinskega upravljalnika
  • Risba strani s priključki
  • Primarna slika

Izdelek ni več na voljo

4000 seriesIzjemno tanek LED-televizor

24PHS4032/12

4.3

| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Izjemno tanek LED-televizor

Prenosen in čudovit. Televizor Philips serije 4000 je zasnovan tako, da ga lahko vedno vzamete s sabo. S tanko zasnovo in čistim belim okvirjem polepša vsak prostor vašega doma.

Poglej vse prednosti
TV brand claim gold

99,91 % ljudi, ki preizkusijo Ambilight TV, ga nikoli več ne želi vrniti. 1

z Digital Crystal Clear

Izjemno tanek LED-televizor

  • 60 cm (24 palcev)

  • LED-televizor

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Digital Crystal Clear za natančnost, ki jo boste hoteli deliti

Philips je razvil tehnologijo Digital Crystal Clear za naravno sliko iz vsakega vira. Če spremljate najljubše oddaje, filme ali novice oziroma če si želite s prijatelji ogledati najljubše vsebine, lahko uživat v vrhunski sliki optimalnega kontrasta, barv in ostrine.

LED-televizor za slike neverjetnega kontrasta

LED-osvetlitev ozadja zagotavlja nizko porabo energije, čudovite linije ter sliko izjemne svetlosti, neverjetnega kontrasta in živahnih barv.

Indeks kakovosti slike izboljša vse elemente gledanja

Indeks kakovosti slike izboljša vse elemente gledanja

Indeks kakovosti slike s Philipsovimi slikovnimi tehnologijami in naprednimi mehanizmi za obdelavo slike izboljša slikovne elemente: ostrino, gibanje, kontrast in barve. Pri vsakem viru lahko uživate v izjemno ostrih sliki neverjetnih podrobnosti in globine, najglobljih črnih in najsvetlejših belih odtenkov, najživahnejših barv ter naravnih in pristnih kožnih odtenkov.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.3

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Великолепный телевизор

Искал именно белый телевизор. Дизайн очень строгий и элегантный. Сборка на высоте. Прост в использовании. Функционал достаточный для телевизоров такого класса. Картинка с цифровых источников качественная. Радуют углы обзора. Звук объёмный. Всем рекомендую.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHS4032 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHS4032 Ультратонкий світлодіодний телевізор

26/03/2018

Eesti

Eesti

TV on väga hea

Pilt, värvid, välimus - väga hea. Ainult arvuti monitorina kasutada ei saa - resolutsioon liiga väike . Heli stiil - arusaamatu milleks see on tehtud. Filmi heli liiga vaikne!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHS4032 Üliõhuke LED-teler

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHS4032 Üliõhuke LED-teler

01/01/2018

România

România

Recomand cu incredere

Un produs bine realizat, cu un design frumos. Raportul calitate pret este bun. Singurul inconvenient este complexitatea meniului.Are prea mult ''stufaris'' .

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHS4032 Televizor LED ultrasubţire

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHS4032 Televizor LED ultrasubţire

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga. 

  1. Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.

  2. Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

  3. Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

  4. (Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.

  5. Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.