SmartImage: optimalni prikaz za uporabniku prijazno doživetje

SmartImage je ekskluzivna vodilna Philipsova tehnologija, ki analizira na zaslonu prikazano vsebino in zagotavlja optimalno kakovost prikaza. S tem uporabniku prijaznim vmesnikom lahko izberete različne načine, na primer delovni, slikovni, razvedrilni, varčevalni ali drug način, ki ustrezajo aplikaciji v uporabi. Glede na izbor tehnologija SmartImage dinamično izboljša kontrast, barvno nasičenost in ostrino slike ali videa za najkakovostnejši prikaz. Varčevalni način omogoča izjemno varčno porabo energije. Vse v realnem času in s pritiskom na en sam gumb!