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Izdelek ni več na voljo
249C4QSB/00
Blade 2
24 palcev (61 cm)
Zaslon polne visoke ločljivosti
Philipsov zaslon AMVA LED vsebuje napredno tehnologijo za večdomensko navpično poravnavo, ki zagotavlja izjemno visoko statično kontrastno razmerje za izredno živahne in svetle slike. Zlahka zmore standardne pisarniške aplikacije in je idealen za fotografije, brskanje po spletu, filme, igre in zahtevne grafične aplikacije. Optimirana tehnologija za upravljanje slikovni pik omogoča izjemno širok 178-stopinjski kot gledanja, zato so slike jasne tudi v načinu vrtenja za 90 stopinj
SmartImage je ekskluzivna vodilna Philipsova tehnologija, ki analizira na zaslonu prikazano vsebino in zagotavlja optimalno kakovost prikaza. S tem uporabniku prijaznim vmesnikom lahko izberete različne načine, na primer delovni, slikovni, razvedrilni, varčevalni ali drug način, ki ustrezajo aplikaciji v uporabi. Glede na izbor tehnologija SmartImage dinamično izboljša kontrast, barvno nasičenost in ostrino slike ali videa za najkakovostnejši prikaz. Varčevalni način omogoča izjemno varčno porabo energije. Vse v realnem času in s pritiskom na en sam gumb!
V nove Philipsove monitorje je vgrajena najnovejša generacije izjemno tanke tehnologije LED, kar omogoča izdelavo zaslonov, ki so veliko tanjši od prejšnjih serij. Tanka oblika zaslonov nima samo estetskega učinka, temveč vam prihrani tudi prostor na delovni mizi.
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