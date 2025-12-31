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Izdelek ni več na voljo

BrillianceLCD-monitor AMVA, osvetlitev ozadja LED

249C4QHSB/00

Osupljivo čudovit
Novi Philipsov monitor Blade 2 je elegantne in izjemno tanke zasnove, njegov široki zaslon AMVA pa zagotavlja izredno učinkovitost
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Izjemno tanek visokozmogljiv zaslon AMVA

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  • Blade 2

  • 24 palcev (61 cm)

  • Zaslon polne visoke ločljivosti

AMVA LED za široke in živahne slike izjemo visokega kontrasta

AMVA LED za široke in živahne slike izjemo visokega kontrasta

Philipsov zaslon AMVA LED vsebuje napredno tehnologijo za večdomensko navpično poravnavo, ki zagotavlja izjemno visoko statično kontrastno razmerje za izredno živahne in svetle slike. Zlahka zmore standardne pisarniške aplikacije in je idealen za fotografije, brskanje po spletu, filme, igre in zahtevne grafične aplikacije. Optimirana tehnologija za upravljanje slikovni pik omogoča izjemno širok 178-stopinjski kot gledanja, zato so slike jasne tudi v načinu vrtenja za 90 stopinj

SmartImage: optimalni prikaz za uporabniku prijazno doživetje

SmartImage: optimalni prikaz za uporabniku prijazno doživetje

SmartImage je ekskluzivna vodilna Philipsova tehnologija, ki analizira na zaslonu prikazano vsebino in zagotavlja optimalno kakovost prikaza. S tem uporabniku prijaznim vmesnikom lahko izberete različne načine, na primer delovni, slikovni, razvedrilni, varčevalni ali drug način, ki ustrezajo aplikaciji v uporabi. Glede na izbor tehnologija SmartImage dinamično izboljša kontrast, barvno nasičenost in ostrino slike ali videa za najkakovostnejši prikaz. Varčevalni način omogoča izjemno varčno porabo energije. Vse v realnem času in s pritiskom na en sam gumb!

Elegantna, izjemno tanka zasnova sodobnega videza

V nove Philipsove monitorje je vgrajena najnovejša generacije izjemno tanke tehnologije LED, kar omogoča izdelavo zaslonov, ki so veliko tanjši od prejšnjih serij. Tanka oblika zaslonov nima samo estetskega učinka, temveč vam prihrani tudi prostor na delovni mizi.

Tehnične specifikacije

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