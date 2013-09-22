2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
LightFrame 2™
23,6 palca/60 cm
Philips z edinstveno tehnologijo LightFrame nadaljuje dolgoletno tradicijo razvoja inovacij za vsakdanjo uporabo. Tehnologija LightFrame temelji na znanstvenem načelu, da vam modra svetloba, ki preide skozi tretji očesni receptor, osveži biološko uro ter omogoča več energije in boljše počutje. Philipsov zaslon LightFrame s posebej razvitimi ekskluzivnimi materiali iz plošče oddaja modro svetlobo določene valovne dolžine, kar zmanjšuje utrujenost oči in izboljšuje koncentracijo tudi po dolgotrajnejšem gledanju.
Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.
SmartImage je ekskluzivna vodilna Philipsova tehnologija, ki analizira na zaslonu prikazano vsebino in zagotavlja optimalno kakovost prikaza. S tem uporabniku prijaznim vmesnikom lahko izberete različne načine, na primer delovni, slikovni, filmski, igralni, varčevalni ali drug način, ki ustrezajo aplikaciji v uporabi. Glede na izbor tehnologija SmartImage dinamično izboljša kontrast, barvno nasičenost in ostrino slike ali videa za najkakovostnejši prikaz. Varčevalni način omogoča izjemno varčno porabo energije. Vse v realnem času in s pritiskom na en sam gumb!
4.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
gisama
22/09/2013
Polska
Główna zaleta to ta niebieska obwódka.
Na pewno ten monitor mniej męczy oczy niż moje poprzednie monitory.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Brilliance 248X3LFHSB Monitor LCD z podświetleniem LED
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Brilliance 248X3LFHSB Monitor LCD z podświetleniem LED