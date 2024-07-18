Izdelek ni več na voljo
Živahne in jasne slike, od roba do roba
Popoln vsestranski zaslon s kompaktno tanko zasnovo zagotavlja osupljivo sliko, ki sega od roba do roba in je prijazna vašim očem.
Serija V
24 (diagonala 23,8"/60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Zasloni IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov. Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.
Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Ta zaslon odlikuje izboljšana ločljivost Full HD 1920 x 1080. Full HD za jasno in podrobno sliko, visoka svetlost, neverjeten kontrast in živahne barve zagotavljajo izjemno pristno sliko.
Naprava s podporo za HDMI ima vso potrebno strojno opremo za sprejem signalov prek vmesnika HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Kabel HDMI omogoča prenos visokokakovostnih digitalnih video in zvočnih signalov prek enega kabla iz računalnika ali več AV-virov (tudi digitalnih sprejemnikov, DVD-predvajalnikov, A/V-sprejemnikov in videokamer).
3.9
od 5
16
Ocene
85%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Khonsun
18/07/2024
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Spokojenost
Timto monitorem jsem nahradil mensi, ale Eizo. Jsem spokojenejsi pro lepsi citelnost. Repro u tohoto monitoru jsou "septacky", ale proc si kupovat dtto bez repraku, kdyz s repraky byl cca o 60 Kc drazsi. Lze na nem mit pripla sluchatka, dalsi repraky, ... Monitor je fajn, vcetne ovladani, ramecku, velikosti a ceny. Nelze menit vysku, ale tu lze menit i jinak. Pro mne jsou vhodne i pripojeni - DVI.
Prednosti
Velikost, ovladani, DVI
Slabosti
Repro je septave
Ta ocena je bila podana za 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum uporabe 2024-06-18
Ta ocena je bila podana za 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum uporabe 2024-06-18
Tanap
14/02/2023
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Kvalitní monitor za skvělou cenu
Monitor s vestavěnými reproduktory, kvalitní obraz i zvuk
Prednosti
vestavěné reproduktory
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum uporabe 2023-01-14
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum uporabe 2023-01-14
Misha69
04/05/2021
Česká republika
Super LED monitor s uhlopříčkou 60 cm
Kvalitní monitor pro kancelářkou práci, na hry by byl ale také dobrý. Jednoduché ovládání. Lepší monitor jsem neměla, ze starého mě boleli oči, z tohoto nikoliv. Cena za monitor je velmi příznivá, já jsem s ním velmi spokojená a rozhodně doporučuji dále.
Prednosti
Vestavěné reproduktory, České menu, Možnost z několika modů (kancelář, foto, film,hra, režim potlačení modrého světla apod. , Kvalitní obraz
Slabosti
nic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum uporabe 2020-04-04
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum uporabe 2020-04-04
Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.
Maksimalna ločljivost deluje samo pri vhodu HDMI.
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse