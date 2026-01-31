Izdelek ni več na voljo
243S7EJMB/01
Zanesljive in klasične funkcije,
Monitor serije S zagotavlja poslovno učinkovitost. Široki zaslon IPS s tehnologijo SoftBlue zagotavlja produktivno delovanje, ki je prijazno vašim očem. Zaslon je nastavljiv po višini in je brez okvirja, zato lahko ustrezno nastavite več zaslonov ter razširite pogled.
Serija S
24 (diagonala 23,8"/60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Zasloni Philips omogočajo številne možnosti povezav z različnimi priključki, na primer VGA, Display Port in univerzalni priključek HDMI, za predvajanje nestisnjenih slik in videoposnetkov visoke ločljivosti. Povezava USB zagotavlja izjemno hiter prenos podatkov in globalno povezljivost. Ne glede na uporabljeni vir ste lahko prepričani, da je ta zaslon Philips dobra naložba, ki še dolgo ne bo zastarela.
SoftBlue s pametno tehnologijo zmanjšuje škodljivo kratkovalovno modro svetlobo brez vpliva na barvo ali sliko na zaslonu. Mednarodna organizacija za preizkušanje TUV Rheinland potrjuje, da LED-tehnologija SoftBlue zmanjšuje količino škodljive modre svetlobe.
Zaradi načina upravljanje svetlosti na zaslonih LED z osvetlitvijo ozadja nekateri uporabniki opažajo migetanje zaslona, kar utrudi oči. Philipsova tehnologija brez migetanja uporablja novo rešitev za uravnavanje svetlosti, ki omeji migetanje in je zato prijaznejša očem.
Ocene
Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
Območje NTSC na podlagi CIE1976
Območje sRGB na podlagi CIE1931
Certifikat EPEAT velja samo tam, kjer je Philips registriral izdelek. Za stanje registracije v vaši državi obiščite https://www.epeat.net/.
Hitro polnjenje je v skladu s standardom USB BC 1.2