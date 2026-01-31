SmartConnect s konektorji DisplayPort, HDMI in VGA

Zasloni Philips omogočajo številne možnosti povezav z različnimi priključki, na primer VGA, Display Port in univerzalni priključek HDMI, za predvajanje nestisnjenih slik in videoposnetkov visoke ločljivosti. Povezava USB zagotavlja izjemno hiter prenos podatkov in globalno povezljivost. Ne glede na uporabljeni vir ste lahko prepričani, da je ta zaslon Philips dobra naložba, ki še dolgo ne bo zastarela.