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Izdelek ni več na voljo

BrillianceLCD-monitor, osvetlitev ozadja LED

241S4LCB/00

Sonaravna učinkovitost
Philipsov ergonomski LED-zaslon vsebuje 25 % recikliranih materialov brez delcev PVC in BFR, zato je okolju prijazen in učinkovit
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z energijsko učinkovitim in ergonomskim LED-zaslonom

Sonaravna učinkovitost

  • Serija S

  • 24 palcev (61 cm)

  • Zaslon polne visoke ločljivosti

Tehnologija LED zagotavlja naravne barve

Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.

SmartErgoBase omogoča enostavne ergonomske prilagoditve

SmartErgoBase omogoča enostavne ergonomske prilagoditve

SmartErgoBase je podstavek za monitor, ki nudi ergonomsko udobje ob prikazovanju in omogoča upravljanje s kabli. Podstavek lahko vrtite, nagibate in sukate pod različne kote za optimalno udobje. Po višini nastavljivo stojalo zagotavlja optimalno višino za gledanje in zmanjšuje fizične napore dolgih delovnikov, medtem ko upravljanje s kabli pomaga zmanjšati nered ter ohranja delovni prostor urejen in profesionalen.

Nizka višina med ploščo in mizo za najudobnejše branje

Nizka višina med ploščo in mizo za najudobnejše branje

Monitor Philips zaradi naprednega podstavka SmartErgoBase lahko spustite skoraj do mize za udoben kot gledanja. Nizka višina med ploščo in mizo je idealna rešitev, če pri delu z računalnikom nosite očala z bifokalnimi, trifokalnimi ali progresivnimi lečami. Poleg tega uporabnikom znatno različnih višin omogoča nastavitev kot in višine monitorja, kar zmanjšuje utrujenost in napor.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. Certifikat EPEAT velja samo tam, kjer je Philips registriral izdelek. Za stanje registracije v vaši državi obiščite https://www.epeat.net/.