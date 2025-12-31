AMVA LED za široke in živahne slike izjemo visokega kontrasta

Philipsov zaslon AMVA LED vsebuje napredno tehnologijo za večdomensko navpično poravnavo, ki zagotavlja izjemno visoko statično kontrastno razmerje za izredno živahne in svetle slike. Zlahka zmore standardne pisarniške aplikacije in je idealen za fotografije, brskanje po spletu, filme, igre in zahtevne grafične aplikacije. Optimirana tehnologija za upravljanje slikovni pik omogoča izjemno širok 178-stopinjski kot gledanja, zato so slike jasne tudi v načinu vrtenja za 90 stopinj