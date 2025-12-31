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  • Sonaraven in okolju prijazen zaslon
  • Sonaraven in okolju prijazen zaslon
  • Sonaraven in okolju prijazen zaslon
  • Sonaraven in okolju prijazen zaslon
  • Sonaraven in okolju prijazen zaslon
  • Sonaraven in okolju prijazen zaslon

Izdelek ni več na voljo

BrillianceLCD-monitor AMVA, osvetlitev ozadja LED

241P4QPYKEB/00

Sonaraven in okolju prijazen zaslon
S Philipsovim zaslonom LED AMVA s spletno kamero lahko sodelujete in komunicirate, hkrati pa prihranite pri času in denarju.
Poglej vse prednosti

s spletno kamero privarčujete pri času in denarju

Sonaraven in okolju prijazen zaslon

  • Serija P

  • 24 palcev (61 cm)

  • Zaslon polne visoke ločljivosti

PowerSensor prihrani do 80 % energije

PowerSensor prihrani do 80 % energije

PowerSensor je vgrajen senzor, ki zaznava prisotnost uporabnika. Oddaja in sprejema neškodljive infrardeče signale, na osnovi katerih ugotovi, ali je uporabnik prisoten ali ne. Če uporabnik zapusti delovno mizo, senzor samodejno zmanjša svetlost zaslona, s čimer prihrani do 80 % energije in podaljša življenjsko dobo monitorja

AMVA LED za široke in živahne slike izjemo visokega kontrasta

AMVA LED za široke in živahne slike izjemo visokega kontrasta

Philipsov zaslon AMVA LED vsebuje napredno tehnologijo za večdomensko navpično poravnavo, ki zagotavlja izjemno visoko statično kontrastno razmerje za izredno živahne in svetle slike. Zlahka zmore standardne pisarniške aplikacije in je idealen za fotografije, brskanje po spletu, filme, igre in zahtevne grafične aplikacije. Optimirana tehnologija za upravljanje slikovni pik omogoča izjemno širok 178-stopinjski kot gledanja, zato so slike jasne tudi v načinu vrtenja za 90 stopinj

Spletna kamera za povezovanje in sodelovanje

Z vgrajeno spletno kamero in mikrofonom lahko s prijatelji in strankami komunicirate tudi s sliko. Ta preprosta rešitev omogoča sodelovanje in izmenjavo informacij ter varčevanje s časom in stroški potovanja.

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  1. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse