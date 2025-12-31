2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
241P4QPYKEB/00
Serija P
24 palcev (61 cm)
Zaslon polne visoke ločljivosti
PowerSensor je vgrajen senzor, ki zaznava prisotnost uporabnika. Oddaja in sprejema neškodljive infrardeče signale, na osnovi katerih ugotovi, ali je uporabnik prisoten ali ne. Če uporabnik zapusti delovno mizo, senzor samodejno zmanjša svetlost zaslona, s čimer prihrani do 80 % energije in podaljša življenjsko dobo monitorja
Philipsov zaslon AMVA LED vsebuje napredno tehnologijo za večdomensko navpično poravnavo, ki zagotavlja izjemno visoko statično kontrastno razmerje za izredno živahne in svetle slike. Zlahka zmore standardne pisarniške aplikacije in je idealen za fotografije, brskanje po spletu, filme, igre in zahtevne grafične aplikacije. Optimirana tehnologija za upravljanje slikovni pik omogoča izjemno širok 178-stopinjski kot gledanja, zato so slike jasne tudi v načinu vrtenja za 90 stopinj
Z vgrajeno spletno kamero in mikrofonom lahko s prijatelji in strankami komunicirate tudi s sliko. Ta preprosta rešitev omogoča sodelovanje in izmenjavo informacij ter varčevanje s časom in stroški potovanja.
Ocene
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse