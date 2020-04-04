Izdelek ni več na voljo
Odlične LED-slike z živahnimi barvami
Zaslon Philips predvaja živahne slike. Ima priključek HDMI in SmartControl Lite, zato je odlična izbira.
Serija V
24 (diagonala 23,8 palca/60,5 cm)
Zasloni IPS-ADS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov. Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS-ADS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.
Monitorji Philips z LED-osvetlitvijo ozadja ne vsebujejo živega srebra, ki je ena najnevarnejših naravnih snovi za ljudi in živali. Zaslon je tako celotno življenjsko dobo prijaznejši do okolja, od izdelave do konca uporabe in odlaganja.
5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Tea drinker
04/04/2020
Magyarország
kiváló ár/érték
Tökéletes kép, masszív talp, jó design, elfogadható menü, és van súlya.
Prednosti
ár/érték
Slabosti
nincs ilyen
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Datum uporabe 2018-04-04
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Datum uporabe 2018-04-04
nrayanov
07/01/2017
България
Preverjen kupec
Не лош IPS монитор на много добра цена
Не лош IPS монитор на много добра цена. Единственият коментар, който имам е за извивката, точно под надписа PHILIPS. Ненужен елемент, който разваля цялостното чувство от перфектния дизайн на монитора. Все пак след няколко дни човек свиква с това несъвършенство.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite
Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.
Kabli HDMI se razlikujejo glede na regijo in modele.
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse