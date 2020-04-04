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Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite

240V5QDSB/01

5

| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Odlične LED-slike z živahnimi barvami

Zaslon Philips predvaja živahne slike. Ima priključek HDMI in SmartControl Lite, zato je odlična izbira.

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Odlične LED-slike z živahnimi barvami

  • Serija V

  • 24 (diagonala 23,8 palca/60,5 cm)

Tehnologija IPS-ADS za širok kot gledanja ter točno sliko in barve

Tehnologija IPS-ADS za širok kot gledanja ter točno sliko in barve

Zasloni IPS-ADS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov. Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS-ADS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.

Okolju prijazen zaslon brez živega srebra

Monitorji Philips z LED-osvetlitvijo ozadja ne vsebujejo živega srebra, ki je ena najnevarnejših naravnih snovi za ljudi in živali. Zaslon je tako celotno življenjsko dobo prijaznejši do okolja, od izdelave do konca uporabe in odlaganja.

Podstavek VESA omogoča prilagodljivo namestitev

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

04/04/2020

Magyarország

Magyarország

kiváló ár/érték

Tökéletes kép, masszív talp, jó design, elfogadható menü, és van súlya.

Prednosti

ár/érték

Slabosti

nincs ilyen

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Datum uporabe 2018-04-04

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Datum uporabe 2018-04-04

07/01/2017

България

България

Preverjen kupec

Не лош IPS монитор на много добра цена

Не лош IPS монитор на много добра цена. Единственият коментар, който имам е за извивката, точно под надписа PHILIPS. Ненужен елемент, който разваля цялостното чувство от перфектния дизайн на монитора. Все пак след няколко дни човек свиква с това несъвършенство.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite

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Omejitve odgovornosti

  1. Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.

  2. Kabli HDMI se razlikujejo glede na regijo in modele.

  3. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse