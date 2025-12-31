IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Osupljivo čudovit
  • Osupljivo čudovit
  • Osupljivo čudovit
  • Osupljivo čudovit
  • Osupljivo čudovit
  • Osupljivo čudovit

Izdelek ni več na voljo

BrillianceLCD-monitor IPS, osvetlitev ozadja LED

239C4QSB/00

Osupljivo čudovit
Novi Philipsov monitor Blade 2 je elegantne in izjemno tanke zasnove, njegov široki zaslon IPS pa zagotavlja izredno učinkovitost
Poglej vse prednosti

Izjemno tanek visokozmogljiv zaslon IPS

Osupljivo čudovit

  • Blade 2

  • 23 palcev (58,4 cm)

  • Zaslon polne visoke ločljivosti

Tehnologija IPS LED za širok kot gledanja ter točno sliko in barve

Tehnologija IPS LED za širok kot gledanja ter točno sliko in barve

Zasloni IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov, tudi v načinu vrtenja za 90 stopinj! Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.

SmartImage: optimalni prikaz za uporabniku prijazno doživetje

SmartImage: optimalni prikaz za uporabniku prijazno doživetje

SmartImage je ekskluzivna vodilna Philipsova tehnologija, ki analizira na zaslonu prikazano vsebino in zagotavlja optimalno kakovost prikaza. S tem uporabniku prijaznim vmesnikom lahko izberete različne načine, na primer delovni, slikovni, razvedrilni, varčevalni ali drug način, ki ustrezajo aplikaciji v uporabi. Glede na izbor tehnologija SmartImage dinamično izboljša kontrast, barvno nasičenost in ostrino slike ali videa za najkakovostnejši prikaz. Varčevalni način omogoča izjemno varčno porabo energije. Vse v realnem času in s pritiskom na en sam gumb!

Elegantna, izjemno tanka zasnova sodobnega videza

V nove Philipsove monitorje je vgrajena najnovejša generacije izjemno tanke tehnologije LED, kar omogoča izdelavo zaslonov, ki so veliko tanjši od prejšnjih serij. Tanka oblika zaslonov nima samo estetskega učinka, temveč vam prihrani tudi prostor na delovni mizi.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki