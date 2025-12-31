Nizka višina med ploščo in mizo za najudobnejše branje

Monitor Philips zaradi naprednega podstavka SmartErgoBase lahko spustite skoraj do mize za udoben kot gledanja. Nizka višina med ploščo in mizo je idealna rešitev, če pri delu z računalnikom nosite očala z bifokalnimi, trifokalnimi ali progresivnimi lečami. Poleg tega uporabnikom znatno različnih višin omogoča nastavitev kot in višine monitorja, kar zmanjšuje utrujenost in napor.