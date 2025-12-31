2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
231S4LCB/00
Serija S
23 palcev (58,4 cm)
Zaslon polne visoke ločljivosti
Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.
SmartErgoBase je podstavek za monitor, ki nudi ergonomsko udobje ob prikazovanju in omogoča upravljanje s kabli. Podstavek lahko vrtite, nagibate in sukate pod različne kote za optimalno udobje. Po višini nastavljivo stojalo zagotavlja optimalno višino za gledanje in zmanjšuje fizične napore dolgih delovnikov, medtem ko upravljanje s kabli pomaga zmanjšati nered ter ohranja delovni prostor urejen in profesionalen.
Monitor Philips zaradi naprednega podstavka SmartErgoBase lahko spustite skoraj do mize za udoben kot gledanja. Nizka višina med ploščo in mizo je idealna rešitev, če pri delu z računalnikom nosite očala z bifokalnimi, trifokalnimi ali progresivnimi lečami. Poleg tega uporabnikom znatno različnih višin omogoča nastavitev kot in višine monitorja, kar zmanjšuje utrujenost in napor.
Ocene
Certifikat EPEAT Gold velja samo tam, kjer je Philips registriral izdelek. Za stanje registracije v vaši državi obiščite www.epeat.net.