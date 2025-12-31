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Izdelek ni več na voljo
231P4QRYEB/00
Serija P
23 palcev (58,4 cm)
Zaslon polne visoke ločljivosti
Philips je trdno prepričan, da mora biti delo prilagojeno ljudem in ne obratno. Za bolj zdrava in produktivnejša delovna mesta je Philips razvil prvo inovativno tehnologijo z imenom "ErgoSensor", ki je vgrajena v monitor in zaznava ter meri vedenje uporabnika. ErgoSensor svetuje uporabniku, kako sedeti v ergonomski drži na optimalni razdalji gledanja, z ergonomskim nagibom vratu in ga opomni tudi na premor od sedenja. Poleg tega izklopi monitor, kadar uporabnik ne sedi na stolu, in tako prihrani do 80 % porabe energije.
Zasloni IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov, tudi v načinu vrtenja za 90 stopinj! Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.
DisplayPort je digitalna povezava med računalnikom in monitorjem brez vsakršne pretvorbe. Ker je zmogljivejši od standarda DVI, popolnoma podpira uporabo kablov dolžine do 15 metrov in prenos podatkov hitrosti do 10,8 Gb/s. Visoka zmogljivost in nična zakasnitev zagotavljata najhitrejše predvajanje in hitrost osveževanja - zato je DisplayPort najboljša izbira za domačo in poslovno uporabo, pa tudi za zahtevne igre in filme, urejanje videoposnetkov itd. Prek različnih adapterjev omogoča tudi splošno združljivost.
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