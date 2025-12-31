ErgoSensor za bolj zdrav način dela

Philips je trdno prepričan, da mora biti delo prilagojeno ljudem in ne obratno. Za bolj zdrava in produktivnejša delovna mesta je Philips razvil prvo inovativno tehnologijo z imenom "ErgoSensor", ki je vgrajena v monitor in zaznava ter meri vedenje uporabnika. ErgoSensor svetuje uporabniku, kako sedeti v ergonomski drži na optimalni razdalji gledanja, z ergonomskim nagibom vratu in ga opomni tudi na premor od sedenja. Poleg tega izklopi monitor, kadar uporabnik ne sedi na stolu, in tako prihrani do 80 % porabe energije.