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  • Sonaraven in okolju prijazen zaslon
  • Sonaraven in okolju prijazen zaslon
  • Sonaraven in okolju prijazen zaslon
  • Sonaraven in okolju prijazen zaslon
  • Sonaraven in okolju prijazen zaslon
  • Sonaraven in okolju prijazen zaslon

Izdelek ni več na voljo

BrillianceLCD-monitor IPS, osvetlitev ozadja LED

231P4QPYKEB/00

Sonaraven in okolju prijazen zaslon
S Philipsovim zaslonom LED IPS s spletno kamero lahko sodelujete in komunicirate, hkrati pa prihranite pri času in denarju.
Poglej vse prednosti

s spletno kamero privarčujete pri času in denarju

Sonaraven in okolju prijazen zaslon

  • Serija P

  • 23 palcev (58,4 cm)

  • Zaslon polne visoke ločljivosti

PowerSensor prihrani do 80 % energije

PowerSensor prihrani do 80 % energije

PowerSensor je vgrajen senzor, ki zaznava prisotnost uporabnika. Oddaja in sprejema neškodljive infrardeče signale, na osnovi katerih ugotovi, ali je uporabnik prisoten ali ne. Če uporabnik zapusti delovno mizo, senzor samodejno zmanjša svetlost zaslona, s čimer prihrani do 80 % energije in podaljša življenjsko dobo monitorja

Tehnologija IPS LED za širok kot gledanja ter točno sliko in barve

Tehnologija IPS LED za širok kot gledanja ter točno sliko in barve

Zasloni IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov, tudi v načinu vrtenja za 90 stopinj! Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.

Spletna kamera za povezovanje in sodelovanje

Z vgrajeno spletno kamero in mikrofonom lahko s prijatelji in strankami komunicirate tudi s sliko. Ta preprosta rešitev omogoča sodelovanje in izmenjavo informacij ter varčevanje s časom in stroški potovanja.

Tehnične specifikacije

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