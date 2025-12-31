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Izdelek ni več na voljo
231P4QPYKEB/00
Serija P
23 palcev (58,4 cm)
Zaslon polne visoke ločljivosti
PowerSensor je vgrajen senzor, ki zaznava prisotnost uporabnika. Oddaja in sprejema neškodljive infrardeče signale, na osnovi katerih ugotovi, ali je uporabnik prisoten ali ne. Če uporabnik zapusti delovno mizo, senzor samodejno zmanjša svetlost zaslona, s čimer prihrani do 80 % energije in podaljša življenjsko dobo monitorja
Zasloni IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov, tudi v načinu vrtenja za 90 stopinj! Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.
Z vgrajeno spletno kamero in mikrofonom lahko s prijatelji in strankami komunicirate tudi s sliko. Ta preprosta rešitev omogoča sodelovanje in izmenjavo informacij ter varčevanje s časom in stroški potovanja.
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