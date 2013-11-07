2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Serija P
23 palcev (58,4 cm)
Zaslon IPS polne visoke ločljivosti
PowerSensor je vgrajen senzor, ki zaznava prisotnost uporabnika. Oddaja in sprejema neškodljive infrardeče signale, na osnovi katerih ugotovi, ali je uporabnik prisoten ali ne. Če uporabnik zapusti delovno mizo, senzor samodejno zmanjša svetlost zaslona, s čimer prihrani do 80 % energije in podaljša življenjsko dobo monitorja
Zasloni IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov, tudi v načinu vrtenja za 90 stopinj! Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.
DisplayPort je digitalna povezava med računalnikom in monitorjem brez vsakršne pretvorbe. Ker je zmogljivejši od standarda DVI, popolnoma podpira uporabo kablov dolžine do 15 metrov in prenos podatkov hitrosti do 10,8 Gb/s. Visoka zmogljivost in nična zakasnitev zagotavljata najhitrejše predvajanje in hitrost osveževanja - zato je DisplayPort najboljša izbira za domačo in poslovno uporabo, pa tudi za zahtevne igre in filme, urejanje videoposnetkov itd. Prek različnih adapterjev omogoča tudi splošno združljivost.
5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Jack500
07/11/2013
Polska
Same zalety
Bardzo dobry monitor polecam z całego serca. Używam go ponad rok .
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED
Jack500
01/09/2012
Polska
Bardzo dobry.
Bardzo dobry monitor do fotografi za małe pieniądze polecam.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse