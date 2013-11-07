IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Sonaraven in okolju prijazen zaslon
  • Sonaraven in okolju prijazen zaslon
  • Sonaraven in okolju prijazen zaslon
  • Sonaraven in okolju prijazen zaslon
  • Sonaraven in okolju prijazen zaslon
  • Sonaraven in okolju prijazen zaslon

Izdelek ni več na voljo

BrillianceLCD-monitor, osvetlitev ozadja LED

231P4QPYES/00

5
| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Sonaraven in okolju prijazen zaslon
Philipsov LED-zaslon s tehnologijo PowerSensor IPS vsebuje 65 % recikliranih plastičnih materialov brez delcev PVC in BFR, zato je okolju prijazen in učinkovit
Poglej vse prednosti

s tehnologijo PowerSensor zagotavlja prihranke pri energiji

Sonaraven in okolju prijazen zaslon

  • Serija P

  • 23 palcev (58,4 cm)

  • Zaslon IPS polne visoke ločljivosti

PowerSensor prihrani do 80 % energije

PowerSensor prihrani do 80 % energije

PowerSensor je vgrajen senzor, ki zaznava prisotnost uporabnika. Oddaja in sprejema neškodljive infrardeče signale, na osnovi katerih ugotovi, ali je uporabnik prisoten ali ne. Če uporabnik zapusti delovno mizo, senzor samodejno zmanjša svetlost zaslona, s čimer prihrani do 80 % energije in podaljša življenjsko dobo monitorja

Tehnologija IPS LED za širok kot gledanja ter točno sliko in barve

Tehnologija IPS LED za širok kot gledanja ter točno sliko in barve

Zasloni IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov, tudi v načinu vrtenja za 90 stopinj! Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.

DisplayPort omogoča prenos zvoka in slike prek enotnega dolgega kabla

DisplayPort je digitalna povezava med računalnikom in monitorjem brez vsakršne pretvorbe. Ker je zmogljivejši od standarda DVI, popolnoma podpira uporabo kablov dolžine do 15 metrov in prenos podatkov hitrosti do 10,8 Gb/s. Visoka zmogljivost in nična zakasnitev zagotavljata najhitrejše predvajanje in hitrost osveževanja - zato je DisplayPort najboljša izbira za domačo in poslovno uporabo, pa tudi za zahtevne igre in filme, urejanje videoposnetkov itd. Prek različnih adapterjev omogoča tudi splošno združljivost.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Same zalety

Bardzo dobry monitor polecam z całego serca. Używam go ponad rok .

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED

01/09/2012

Polska

Polska

Bardzo dobry.

Bardzo dobry monitor do fotografi za małe pieniądze polecam.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse