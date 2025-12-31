2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
229C4QHSW/00
Blade 2
21,5 palca (54,6 cm)
Zaslon polne visoke ločljivosti
Zasloni IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov, tudi v načinu vrtenja za 90 stopinj! Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.
SmartImage je ekskluzivna vodilna Philipsova tehnologija, ki analizira na zaslonu prikazano vsebino in zagotavlja optimalno kakovost prikaza. S tem uporabniku prijaznim vmesnikom lahko izberete različne načine, na primer delovni, slikovni, razvedrilni, varčevalni ali drug način, ki ustrezajo aplikaciji v uporabi. Glede na izbor tehnologija SmartImage dinamično izboljša kontrast, barvno nasičenost in ostrino slike ali videa za najkakovostnejši prikaz. Varčevalni način omogoča izjemno varčno porabo energije. Vse v realnem času in s pritiskom na en sam gumb!
V nove Philipsove monitorje je vgrajena najnovejša generacije izjemno tanke tehnologije LED, kar omogoča izdelavo zaslonov, ki so veliko tanjši od prejšnjih serij. Tanka oblika zaslonov nima samo estetskega učinka, temveč vam prihrani tudi prostor na delovni mizi.
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