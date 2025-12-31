2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
227E4LSB/00
Serija E
21,5 palca (54,6 cm)
Zaslon polne visoke ločljivosti
Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.
SmartImage Lite je ekskluzivna vodilna Philipsova tehnologija, ki analizira na zaslonu prikazano vsebino. Glede na izbrano vsebino tehnologija SmartImage Lite dinamično izboljša kontrast, nasičenost barv in ostrino slike ter videa za najkakovostnejši prikaz – vse v realnem času in s pritiskom na en sam gumb.
SmartControl Lite je naslednja generacija programske opreme za upravljanje zaslona prek grafičnega uporabniškega vmesnika (GUI) s 3D-ikonami. Ta tehnologija uporabniku omogoča, da z miško natančno nastavi parametre zaslona, na primer barvo, svetlost, umerjanje zaslona, večpredstavnost, upravljanje identifikacije itd.
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