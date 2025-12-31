2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
227E4LHAB/00
Serija E
21,5 palca (54,6 cm)
Zaslon polne visoke ločljivosti
Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.
SmartImage Lite je ekskluzivna vodilna Philipsova tehnologija, ki analizira na zaslonu prikazano vsebino. Glede na izbrano vsebino tehnologija SmartImage Lite dinamično izboljša kontrast, nasičenost barv in ostrino slike ter videa za najkakovostnejši prikaz – vse v realnem času in s pritiskom na en sam gumb.
Naprava s podporo za HDMI ima vso potrebno strojno opremo za sprejem signalov prek vmesnika HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Kabel HDMI omogoča prenos visokokakovostnih digitalnih video in zvočnih signalov prek enega kabla iz računalnika ali več AV-virov (tudi digitalnih sprejemnikov, DVD-predvajalnikov, A/V-sprejemnikov in videokamer).
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