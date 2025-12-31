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  • Energy Label Europe A
    Eleganten zaslon izboljša vaše užitke ob gledanju
  • Eleganten zaslon izboljša vaše užitke ob gledanju
  • Eleganten zaslon izboljša vaše užitke ob gledanju
  • Energy Label Europe A
    Eleganten zaslon izboljša vaše užitke ob gledanju
  • Eleganten zaslon izboljša vaše užitke ob gledanju
  • Eleganten zaslon izboljša vaše užitke ob gledanju

Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor, osvetlitev ozadja LED

227E4LHAB/00

Eleganten zaslon izboljša vaše užitke ob gledanju
Z elegantnim zaslonom tanke zasnove uživajte v čudovitih LED-slikah z naravnimi barvami. Z vhodom HDMI in stereo zvočniki je pripravljen, da vas začne zabavati.
Poglej vse prednosti

s stereo zvočniki

Eleganten zaslon izboljša vaše užitke ob gledanju

  • Serija E

  • 21,5 palca (54,6 cm)

  • Zaslon polne visoke ločljivosti

Tehnologija LED za naravne barve

Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.

SmartImage Lite za kakovostnejšo sliko na LCD-zaslonu

SmartImage Lite je ekskluzivna vodilna Philipsova tehnologija, ki analizira na zaslonu prikazano vsebino. Glede na izbrano vsebino tehnologija SmartImage Lite dinamično izboljša kontrast, nasičenost barv in ostrino slike ter videa za najkakovostnejši prikaz – vse v realnem času in s pritiskom na en sam gumb.

HDMI Ready za razvedrilo Full HD

HDMI Ready za razvedrilo Full HD

Naprava s podporo za HDMI ima vso potrebno strojno opremo za sprejem signalov prek vmesnika HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Kabel HDMI omogoča prenos visokokakovostnih digitalnih video in zvočnih signalov prek enega kabla iz računalnika ali več AV-virov (tudi digitalnih sprejemnikov, DVD-predvajalnikov, A/V-sprejemnikov in videokamer).

Tehnične specifikacije

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