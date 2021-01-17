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Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor polne visoke ločljivosti

223V7QSB/00

4.8

| (4) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Živahne in jasne slike, od roba do roba

Popoln vsestranski zaslon s kompaktno tanko zasnovo zagotavlja osupljivo sliko, ki sega od roba do roba in je prijazna vašim očem.

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Živahne in jasne slike, od roba do roba

  • Serija V

  • 22 (diagonala 21,5 palca/54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Prednastavitve SmartImage za enostavno optimiranje nastavitev slike

SmartImage je ekskluzivna vodilna Philipsova tehnologija, ki analizira na zaslonu prikazano vsebino in zagotavlja optimalno kakovost prikaza. S tem uporabniku prijaznim vmesnikom lahko izberete različne načine, na primer delovni, slikovni, filmski, igralni, varčevalni ali drug način, ki ustrezajo aplikaciji v uporabi. Glede na izbor tehnologija SmartImage dinamično izboljša kontrast, barvno nasičenost in ostrino slike ali videa za najkakovostnejši prikaz. Varčevalni način omogoča izjemno varčno porabo energije. Vse v realnem času in s pritiskom na en sam gumb!

SmartContrast za podrobne črne dele

SmartContrast za podrobne črne dele

SmartContrast je Philipsova tehnologija, ki analizira prikazano vsebino ter samodejno prilagaja barve in nadzira intenzivnost osvetljenega ozadja ter tako dinamično izboljša kontrast za najboljši prikaz digitalnih slik in videoposnetkov ter za igranje iger, kjer se prikazujejo temni odtenki. Ko izberete varčevalni način, se kontrast prilagodi, osvetljeno ozadje pa se natančno nastavi za ustrezen prikaz vsakodnevnih pisarniških aplikacij in nižjo porabo energije.

Okolju prijazen zaslon brez živega srebra

Monitorji Philips z LED-osvetlitvijo ozadja ne vsebujejo živega srebra, ki je ena najnevarnejših naravnih snovi za ljudi in živali. Zaslon je tako celotno življenjsko dobo prijaznejši do okolja, od izdelave do konca uporabe in odlaganja.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

4

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

17/01/2021

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Proizvod radi dobro

Za plaćenu cijenu dobio sam dobar proizvod. Malo mi nedostaje ambilight, naime prodavač nas je uvjeravao da taj tip televizora ima

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 273V7QSB Full HD LCD monitor

Datum uporabe 2019-12-17

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 273V7QSB Full HD LCD monitor

Datum uporabe 2019-12-17

10/12/2020

Magyarország

Magyarország

A megfelelő monitor, ami számomra ideális.

Jó ár/érték arányú monitor. Nagyon szép képe van. Nem bántam meg, hogy megvásároltam.

Prednosti

IPS kijelző, jó ár érték arány

Slabosti

Nem tudok ilyet

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 223V7QSB Full HD LCD monitor

Datum uporabe 2019-12-10

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 223V7QSB Full HD LCD monitor

Datum uporabe 2019-12-10

14/10/2018

Polska

Polska

Fajny monitor

Fajny monitor i dobrze się z niego korzysta, możliwość konfiguracji aplikacją ustawień monitora. Ładny wygląd, cieniutkie ramki. Brakuje HDMI, a największa niedogodność to nieregulowana fizycznie wysokość monitora (góra <-> dół).

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 273V7QSB Monitor LCD Full HD

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 273V7QSB Monitor LCD Full HD

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  1. Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.

  2. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse