Izdelek ni več na voljo
Živahne in jasne slike, od roba do roba
Popoln vsestranski zaslon s kompaktno tanko zasnovo zagotavlja osupljivo sliko, ki sega od roba do roba in je prijazna vašim očem.
Serija V
22 (diagonala 21,5 palca/54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartImage je ekskluzivna vodilna Philipsova tehnologija, ki analizira na zaslonu prikazano vsebino in zagotavlja optimalno kakovost prikaza. S tem uporabniku prijaznim vmesnikom lahko izberete različne načine, na primer delovni, slikovni, filmski, igralni, varčevalni ali drug način, ki ustrezajo aplikaciji v uporabi. Glede na izbor tehnologija SmartImage dinamično izboljša kontrast, barvno nasičenost in ostrino slike ali videa za najkakovostnejši prikaz. Varčevalni način omogoča izjemno varčno porabo energije. Vse v realnem času in s pritiskom na en sam gumb!
SmartContrast je Philipsova tehnologija, ki analizira prikazano vsebino ter samodejno prilagaja barve in nadzira intenzivnost osvetljenega ozadja ter tako dinamično izboljša kontrast za najboljši prikaz digitalnih slik in videoposnetkov ter za igranje iger, kjer se prikazujejo temni odtenki. Ko izberete varčevalni način, se kontrast prilagodi, osvetljeno ozadje pa se natančno nastavi za ustrezen prikaz vsakodnevnih pisarniških aplikacij in nižjo porabo energije.
Monitorji Philips z LED-osvetlitvijo ozadja ne vsebujejo živega srebra, ki je ena najnevarnejših naravnih snovi za ljudi in živali. Zaslon je tako celotno življenjsko dobo prijaznejši do okolja, od izdelave do konca uporabe in odlaganja.
4.8
od 5
4
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
mačak pod šljemom
17/01/2021
Hrvatska
Preverjen kupec
Proizvod radi dobro
Za plaćenu cijenu dobio sam dobar proizvod. Malo mi nedostaje ambilight, naime prodavač nas je uvjeravao da taj tip televizora ima
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 273V7QSB Full HD LCD monitor
Datum uporabe 2019-12-17
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 273V7QSB Full HD LCD monitor
Datum uporabe 2019-12-17
Attila93
10/12/2020
Magyarország
A megfelelő monitor, ami számomra ideális.
Jó ár/érték arányú monitor. Nagyon szép képe van. Nem bántam meg, hogy megvásároltam.
Prednosti
IPS kijelző, jó ár érték arány
Slabosti
Nem tudok ilyet
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 223V7QSB Full HD LCD monitor
Datum uporabe 2019-12-10
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 223V7QSB Full HD LCD monitor
Datum uporabe 2019-12-10
Tomek92
14/10/2018
Polska
Fajny monitor
Fajny monitor i dobrze się z niego korzysta, możliwość konfiguracji aplikacją ustawień monitora. Ładny wygląd, cieniutkie ramki. Brakuje HDMI, a największa niedogodność to nieregulowana fizycznie wysokość monitora (góra <-> dół).
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 273V7QSB Monitor LCD Full HD
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 273V7QSB Monitor LCD Full HD
Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse