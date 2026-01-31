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Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite

223V5QSB6/00

Odlične LED-slike z živahnimi barvami

Zaslon Philips predvaja živahne LED-slike. Ima tehnologijo SmartControl Lite, zato je odlična izbira.

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Odlične LED-slike z živahnimi barvami

  • Serija V

  • 21,5 palca (54,6 cm)

Zaslon AH-IPS predvaja osupljive slike s širokim zornim kotom

Zaslon AH-IPS predvaja osupljive slike s širokim zornim kotom

Zasloni AH-IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov. Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih AH-IPS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.

Enostavna nastavitev zaslona s tehnologijo SmartControl Lite

SmartControl Lite je naslednja generacija programske opreme za upravljanje zaslona prek grafičnega uporabniškega vmesnika (GUI) s 3D-ikonami. Ta tehnologija uporabniku omogoča, da z miško natančno nastavi parametre zaslona, na primer barvo, svetlost, umerjanje zaslona, večpredstavnost, upravljanje identifikacije itd.

SmartContrast za podrobne črne dele

SmartContrast za podrobne črne dele

SmartContrast je Philipsova tehnologija, ki analizira prikazano vsebino ter samodejno prilagaja barve in nadzira intenzivnost osvetljenega ozadja ter tako dinamično izboljša kontrast za najboljši prikaz digitalnih slik in videoposnetkov ter za igranje iger, kjer se prikazujejo temni odtenki. Ko izberete varčevalni način, se kontrast prilagodi, osvetljeno ozadje pa se natančno nastavi za ustrezen prikaz vsakodnevnih pisarniških aplikacij in nižjo porabo energije.

Tehnične specifikacije

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