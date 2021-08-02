IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

  • Energy Label Europe E
    Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Energy Label Europe E
    Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka

Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor

221B8LJEB/00

4.3

| (6) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Jasna slika, odlična zmogljivost

Pokažite svoje delo v najboljši možni luči s Philipsovim 22-palčnim monitorjem Full HD. Na velikem monitorju Full HD z jasno sliko in živahnimi barvami si lahko jasno ogledate svoje stvaritve. Funkcije, kot sta odpravljanje migetanja in način LowBlue, pa poskrbita, da vaše oči med delom ne trpijo.

Poglej vse prednosti

za največjo učinkovitost

Jasna slika, odlična zmogljivost

  • Serija B

  • 22 (diagonala 21,5 palca/54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Prednastavitve SmartImage za enostavno optimiranje nastavitev slike

Prednastavitve SmartImage za enostavno optimiranje nastavitev slike

SmartImage je ekskluzivna vodilna Philipsova tehnologija, ki analizira na zaslonu prikazano vsebino in zagotavlja optimalno kakovost prikaza. S tem uporabniku prijaznim vmesnikom lahko izberete različne načine, na primer delovni, slikovni, filmski, igralni, varčevalni ali drug način, ki ustrezajo aplikaciji v uporabi. Glede na izbor tehnologija SmartImage dinamično izboljša kontrast, barvno nasičenost in ostrino slike ali videa za najkakovostnejši prikaz. Varčevalni način omogoča izjemno varčno porabo energije. Vse v realnem času in s pritiskom na en sam gumb!

Zaslon Full HD 16 : 9 za slike z jasnimi podrobnostmi

Zaslon Full HD 16 : 9 za slike z jasnimi podrobnostmi

Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Ta zaslon odlikuje izboljšana ločljivost Full HD 1920 x 1080. Full HD za jasno in podrobno sliko, visoka svetlost, neverjeten kontrast in živahne barve zagotavljajo izjemno pristno sliko.

Način zmanjšanja modre svetlobe za očem prijazno učinkovitost

Način zmanjšanja modre svetlobe za očem prijazno učinkovitost

Raziskave kažejo, da lahko ultravijolični žarki poškodujejo oči, enako pa lahko to povzročijo tudi kratkovalovni žarki modre svetlobe iz zaslonov LED in sčasoma vplivajo na vid. Philipsov način zmanjšanja modre svetlobe, ki je bil razvit za prijetno počutje, uporablja tehnologijo pametne programske opreme za zmanjšanje škodljive kratkovalovne modre svetlobe.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.3

od 5

6

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2

02/08/2021

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Kvalita výrobku a jeho rozlišení obrazu

Vestavěné reproduktory a vysoké rozlišení obrazu..

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 271B8QJEB LCD monitor

Datum uporabe 2020-07-02

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 271B8QJEB LCD monitor

Datum uporabe 2020-07-02

20/04/2023

Polska

Polska

Wszystko na wysokim poziomie

Myślałem że kupię JBL ale jak posłuchałem odrazy mnie przekonał Fidelio super.

Prednosti

Super

Slabosti

Nie

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Datum uporabe 2022-04-20

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Datum uporabe 2022-04-20

09/08/2020

България

България

Fidelio Тонколона SkyQuake SoundBar B8/12

Много добър продукт като дизайн така и със зък самата колона свири чисто и ясно така и баса се чъва ясни и чисто

Slabosti

не можаха да ми го попрявят нити да миго зменят със същия бил стар продукт/

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za B8 Тонколона SkyQuake SoundBar

Datum uporabe 2019-08-09

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za B8 Тонколона SkyQuake SoundBar

Datum uporabe 2019-08-09

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

  2. Certifikat EPEAT velja samo tam, kjer je Philips registriral izdelek. Za stanje registracije v vaši državi obiščite https://www.epeat.net/.

  3. Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.