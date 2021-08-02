Izdelek ni več na voljo
Jasna slika, odlična zmogljivost
Pokažite svoje delo v najboljši možni luči s Philipsovim 22-palčnim monitorjem Full HD. Na velikem monitorju Full HD z jasno sliko in živahnimi barvami si lahko jasno ogledate svoje stvaritve. Funkcije, kot sta odpravljanje migetanja in način LowBlue, pa poskrbita, da vaše oči med delom ne trpijo.
Serija B
22 (diagonala 21,5 palca/54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartImage je ekskluzivna vodilna Philipsova tehnologija, ki analizira na zaslonu prikazano vsebino in zagotavlja optimalno kakovost prikaza. S tem uporabniku prijaznim vmesnikom lahko izberete različne načine, na primer delovni, slikovni, filmski, igralni, varčevalni ali drug način, ki ustrezajo aplikaciji v uporabi. Glede na izbor tehnologija SmartImage dinamično izboljša kontrast, barvno nasičenost in ostrino slike ali videa za najkakovostnejši prikaz. Varčevalni način omogoča izjemno varčno porabo energije. Vse v realnem času in s pritiskom na en sam gumb!
Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Ta zaslon odlikuje izboljšana ločljivost Full HD 1920 x 1080. Full HD za jasno in podrobno sliko, visoka svetlost, neverjeten kontrast in živahne barve zagotavljajo izjemno pristno sliko.
Raziskave kažejo, da lahko ultravijolični žarki poškodujejo oči, enako pa lahko to povzročijo tudi kratkovalovni žarki modre svetlobe iz zaslonov LED in sčasoma vplivajo na vid. Philipsov način zmanjšanja modre svetlobe, ki je bil razvit za prijetno počutje, uporablja tehnologijo pametne programske opreme za zmanjšanje škodljive kratkovalovne modre svetlobe.
4.3
od 5
6
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Stupka
02/08/2021
Česká republika
Preverjen kupec
Kvalita výrobku a jeho rozlišení obrazu
Vestavěné reproduktory a vysoké rozlišení obrazu..
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 271B8QJEB LCD monitor
Datum uporabe 2020-07-02
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 271B8QJEB LCD monitor
Datum uporabe 2020-07-02
Piotr Niedzielski
20/04/2023
Polska
Wszystko na wysokim poziomie
Myślałem że kupię JBL ale jak posłuchałem odrazy mnie przekonał Fidelio super.
Prednosti
Super
Slabosti
Nie
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Datum uporabe 2022-04-20
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Datum uporabe 2022-04-20
lut4o
09/08/2020
България
Fidelio Тонколона SkyQuake SoundBar B8/12
Много добър продукт като дизайн така и със зък самата колона свири чисто и ясно така и баса се чъва ясни и чисто
Slabosti
не можаха да ми го попрявят нити да миго зменят със същия бил стар продукт/
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za B8 Тонколона SkyQuake SoundBar
Datum uporabe 2019-08-09
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za B8 Тонколона SkyQuake SoundBar
Datum uporabe 2019-08-09
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
Certifikat EPEAT velja samo tam, kjer je Philips registriral izdelek. Za stanje registracije v vaši državi obiščite https://www.epeat.net/.
Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.