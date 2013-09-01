Izdelek ni več na voljo
220V4LAB/00
Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah
Uživajte ob gledanju živahnih LED-slik s privlačnim zaslonom bleščeče zasnove. Ima stereo zvočnike in tehnologijo SmartControl Lite, zato je odlična izbira.
Serija V
22 palcev (55,9 cm)
Energy Star je program za energijsko učinkovitost, ki ga sponzorira Ameriška agencija za varovanje okolja (EPA) in so ga sprejele tudi mnoge druge države. Certifikat Energy Star jamči, da kupujete izdelek, ki izpolnjuje najnovejše standarde za energijsko učinkovitost in na vseh ravneh delovanja zagotavlja najmanjšo možno porabo energije. Novi Philipsovi monitorji imajo certifikat za razred Energy Star 5.0 in standard izpolnjujejo ali pa presegajo. Za primerjavo: Energy Star 5.0 za način mirovanja zahteva porabo manj kot 1 W električne energije, medtem ko Philipsovi monitorji porabijo manj kot 0,5 W. Več podrobnosti lahko najdete na www.energystar.gov
4.4
od 5
5
Ocene
bohousxo
01/09/2013
Česká republika
velmi dobrý
Jsem s výrobkem spokojen, ale ještě nevím jak dlouho vydrží spínač elektr. proudu. Můj poslední monitor od firmy LG vydržel bohužel do pozáruční doby a potom "odešel" vypínač, jehož oprava přijde na cca 800.-Kč, což je dost, zvláště pak pro seniora. Jsem zvědav jak dlouho vydrží u vašeho produktu. Vypínám a zapínám jen jednou denně
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED
CosminaM
22/04/2020
România
Preverjen kupec
Un monitor foarte bun
Il am de peste 5 ani si functioneaza perfect. Calitatea imaginii este buna, el este destul de subtire si nu ocupa mult spatiu. Sunt foarte multumita.
Ta ocena je bila podana za 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Datum uporabe 2018-04-22
Ta ocena je bila podana za 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Datum uporabe 2018-04-22
JennyPI
10/08/2017
România
Nu am avut probleme cu acest produs
Din punctul meu de vedere acest produs este excelent nu mi-a creat nici o problema.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri