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Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor z osvetlitvijo ozadja LED

220V4LAB/00

4.4

| (5) Ocene

Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah

Uživajte ob gledanju živahnih LED-slik s privlačnim zaslonom bleščeče zasnove. Ima stereo zvočnike in tehnologijo SmartControl Lite, zato je odlična izbira.

Poglej vse prednosti

s stereo zvočniki

Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah

  • Serija V

  • 22 palcev (55,9 cm)

Podstavek VESA omogoča prilagodljivo namestitev

Majhen podstavek zasede manj prostora

Energy Star za energijsko učinkovitost in majhno porabo energije

Energy Star je program za energijsko učinkovitost, ki ga sponzorira Ameriška agencija za varovanje okolja (EPA) in so ga sprejele tudi mnoge druge države. Certifikat Energy Star jamči, da kupujete izdelek, ki izpolnjuje najnovejše standarde za energijsko učinkovitost in na vseh ravneh delovanja zagotavlja najmanjšo možno porabo energije. Novi Philipsovi monitorji imajo certifikat za razred Energy Star 5.0 in standard izpolnjujejo ali pa presegajo. Za primerjavo: Energy Star 5.0 za način mirovanja zahteva porabo manj kot 1 W električne energije, medtem ko Philipsovi monitorji porabijo manj kot 0,5 W. Več podrobnosti lahko najdete na www.energystar.gov

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.4

od 5

5

Ocene

4
3
1

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

velmi dobrý

Jsem s výrobkem spokojen, ale ještě nevím jak dlouho vydrží spínač elektr. proudu. Můj poslední monitor od firmy LG vydržel bohužel do pozáruční doby a potom "odešel" vypínač, jehož oprava přijde na cca 800.-Kč, což je dost, zvláště pak pro seniora. Jsem zvědav jak dlouho vydrží u vašeho produktu. Vypínám a zapínám jen jednou denně

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED

22/04/2020

România

România

Preverjen kupec

Un monitor foarte bun

Il am de peste 5 ani si functioneaza perfect. Calitatea imaginii este buna, el este destul de subtire si nu ocupa mult spatiu. Sunt foarte multumita.

Ta ocena je bila podana za 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Datum uporabe 2018-04-22

Ta ocena je bila podana za 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Datum uporabe 2018-04-22

10/08/2017

România

România

Nu am avut probleme cu acest produs

Din punctul meu de vedere acest produs este excelent nu mi-a creat nici o problema.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

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