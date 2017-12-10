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Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah
Uporaba tega privlačnega in tankega zaslona je zelo prijetna. Zaradi izjemnih funkcij, kot je SmartContrast, ki zagotavlja bogate in svetle slike, je odlična izbira.
Serija V
22 palcev (55,9 cm)
Monitorji Philips z LED-osvetlitvijo ozadja ne vsebujejo živega srebra, ki je ena najnevarnejših naravnih snovi za ljudi in živali. Zaslon je tako celotno življenjsko dobo prijaznejši do okolja, od izdelave do konca uporabe in odlaganja.
Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.
4.9
od 5
8
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
renata833
10/12/2017
Polska
To super monitor
jest niezawodny i bardzo fajny z wyglądu,jak do tej pory od 4 lat chodzi jak burza...
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 226V3LSB LED monitor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 226V3LSB LED monitor
Klofho
09/04/2017
Polska
Bardzo dobry sprzęt
Monitor zakupiłem w 2013 roku i przez ten cały czas bardzo dobrze się sprawdza. Nie ma problemu z obrazem, który od początku jest rewelacyjny. Monitor jest lepszy nawet od droższych konkurentów. Bardzo polecam
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 196V3LSB LED monitor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 196V3LSB LED monitor
Elisabeta
27/05/2016
România
Preverjen kupec
Excelent, usor de utilixat, rapid, eficient.
Excelent, usor de utilixat, rapid, eficient.Excelent, usor de utilixat, rapid, eficient.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 190V3LSB LED monitor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 190V3LSB LED monitor