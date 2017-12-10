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Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor z osvetlitvijo ozadja LED

220V3LSB/00

4.9

| (8) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah

Uporaba tega privlačnega in tankega zaslona je zelo prijetna. Zaradi izjemnih funkcij, kot je SmartContrast, ki zagotavlja bogate in svetle slike, je odlična izbira.

Poglej vse prednosti

Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah

  • Serija V

  • 22 palcev (55,9 cm)

Okolju prijazen zaslon brez živega srebra

Monitorji Philips z LED-osvetlitvijo ozadja ne vsebujejo živega srebra, ki je ena najnevarnejših naravnih snovi za ljudi in živali. Zaslon je tako celotno življenjsko dobo prijaznejši do okolja, od izdelave do konca uporabe in odlaganja.

Tehnologija LED za naravne barve

Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.

Privlačna tanka in bleščeča zasnova

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

8

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

10/12/2017

Polska

Polska

To super monitor

jest niezawodny i bardzo fajny z wyglądu,jak do tej pory od 4 lat chodzi jak burza...

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 226V3LSB LED monitor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 226V3LSB LED monitor

09/04/2017

Polska

Polska

Bardzo dobry sprzęt

Monitor zakupiłem w 2013 roku i przez ten cały czas bardzo dobrze się sprawdza. Nie ma problemu z obrazem, który od początku jest rewelacyjny. Monitor jest lepszy nawet od droższych konkurentów. Bardzo polecam

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 196V3LSB LED monitor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 196V3LSB LED monitor

27/05/2016

România

România

Preverjen kupec

Excelent, usor de utilixat, rapid, eficient.

Excelent, usor de utilixat, rapid, eficient.Excelent, usor de utilixat, rapid, eficient.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 190V3LSB LED monitor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 190V3LSB LED monitor

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