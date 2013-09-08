Izdelek ni več na voljo
Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah
Uporaba tega privlačnega in tankega zaslona je zelo prijetna. Zaradi izjemnih funkcij, kot je SmartContrast, ki zagotavlja bogate in svetle slike, je odlična izbira.
Serija V
22 palcev (55,9 cm)
Dva zvočnika, vgrajena v prikazovalno napravo. Zvočnika sta lahko vidna in usmerjena naprej ali nevidna in usmerjena navzdol, navzgor, nazaj ali drugam, odvisno od modela in oblike.
Energy Star je program za energijsko učinkovitost, ki ga sponzorira Ameriška agencija za varovanje okolja (EPA) in so ga sprejele tudi mnoge druge države. Certifikat Energy Star jamči, da kupujete izdelek, ki izpolnjuje najnovejše standarde za energijsko učinkovitost in na vseh ravneh delovanja zagotavlja najmanjšo možno porabo energije. Novi Philipsovi monitorji imajo certifikat za razred Energy Star 5.0 in standard izpolnjujejo ali pa presegajo. Za primerjavo: Energy Star 5.0 za način mirovanja zahteva porabo manj kot 1 W električne energije, medtem ko Philipsovi monitorji porabijo manj kot 0,5 W. Več podrobnosti lahko najdete na www.energystar.gov
Želite imeti ploščati LCD-zaslon z najvišjim kontrastom in izjemno živo sliko? Philipsova napredna obdelava videa v kombinaciji z edinstvenim zatemnjevanjem in tehnologijo za izboljšavo osvetlitve ozadja omogoča prikaz neverjetno živahne slike. Tehnologija SmartContrast zagotavlja višji kontrast z odličnimi črnimi odtenki in točnim prikazom temnih odtenkov ter barv. Predvaja svetlo in realistično sliko z visokim kontrastom in živahnimi barvami.
4.7
od 5
7
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Pepa
08/09/2013
Česká republika
Dobrý přístroj za rozumnou cenu
Monitor má zabudovaný reproduktor, Smart Control, nízká spotřeba
Ta ocena je bila podana za 196V3LAB LED monitor
Ta ocena je bila podana za 196V3LAB LED monitor
OLDAII
03/09/2013
Česká republika
MONITOR ZNAČKY PHILIPS JE SPOLEHLIVÝ, KVALITNÍ A ÚSPORNÝ CO SE SPOTŘEBY ENERGIE TÝKÁ.
JSEM SNÍM ZA CELOU DOBU POUŽÍVÁNÍ VELMI SPOKOJEN A DO SOUČASNOSTI JSEM S NÍM NEMĚL NI ŽÁDNÝCH TECHNICKÝCH PROBLÉMŮ. CENA JE ADEKVÁTNÍ KVALITĚ, I KDYŽ PRODEJCI MAJÍ POMĚRNĚ VELKÝ ZISK.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 196V3LAB LED monitor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 196V3LAB LED monitor
kubalmar
27/08/2013
Česká republika
Velmi spokojená
spolehlivá,spokojená s TV,nevím co jiného dodat,doporučuji
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 196V3LAB LED monitor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 196V3LAB LED monitor