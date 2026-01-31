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Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor

220V3AB/00

Uživajte v vrhunskih slikah

Uporaba tega privlačnega in tankega zaslona je zelo prijetna. Zaradi izjemnih funkcij, kot je SmartContrast, ki zagotavlja bogate in svetle slike, ter stereo zvočnikov za boljše večpredstavnostno doživetje, je odlična izbira.

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Uživajte v vrhunskih slikah

  • Serija V

  • 22 palcev (55,9 cm)

Kontrast 10000000:1 (SmartContrast) za neverjetne podrobnosti črnih delov

Želite imeti ploščati LCD-zaslon z najvišjim kontrastom in izjemno živo sliko? Philipsova napredna obdelava videa v kombinaciji z edinstvenim zatemnjevanjem in tehnologijo za izboljšavo osvetlitve ozadja omogoča prikaz neverjetno živahne slike. Tehnologija SmartContrast zagotavlja višji kontrast z odličnimi črnimi odtenki in točnim prikazom temnih odtenkov ter barv. Predvaja svetlo in realistično sliko z visokim kontrastom in živahnimi barvami.

Vgrajeni zvočniki za avdio brez zmede na mizi

Dva zvočnika, vgrajena v prikazovalno napravo. Zvočnika sta lahko vidna in usmerjena naprej ali nevidna in usmerjena navzdol, navzgor, nazaj ali drugam, odvisno od modela in oblike.

Energy Star za energijsko učinkovitost in majhno porabo energije

Energy Star je program za energijsko učinkovitost, ki ga sponzorira Ameriška agencija za varovanje okolja (EPA) in so ga sprejele tudi mnoge druge države. Certifikat Energy Star jamči, da kupujete izdelek, ki izpolnjuje najnovejše standarde za energijsko učinkovitost in na vseh ravneh delovanja zagotavlja najmanjšo možno porabo energije. Novi Philipsovi monitorji imajo certifikat za razred Energy Star 5.0 in standard izpolnjujejo ali pa presegajo. Za primerjavo: Energy Star 5.0 za način mirovanja zahteva porabo manj kot 1 W električne energije, medtem ko Philipsovi monitorji porabijo manj kot 0,5 W. Več podrobnosti lahko najdete na www.energystar.gov

Tehnične specifikacije

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