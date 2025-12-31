2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
220P4LPYEB/00
Serija P
22 palcev (55,9 cm)
1680 x 1050
PowerSensor je vgrajen senzor, ki zaznava prisotnost uporabnika. Oddaja in sprejema neškodljive infrardeče signale, na osnovi katerih ugotovi, ali je uporabnik prisoten ali ne. Če uporabnik zapusti delovno mizo, senzor samodejno zmanjša svetlost zaslona, s čimer prihrani do 80 % energije in podaljša življenjsko dobo monitorja
DisplayPort je digitalna povezava med računalnikom in monitorjem brez vsakršne pretvorbe. Ker je zmogljivejši od standarda DVI, popolnoma podpira uporabo kablov dolžine do 15 metrov in prenos podatkov hitrosti do 10,8 Gb/s. Visoka zmogljivost in nična zakasnitev zagotavljata najhitrejše predvajanje in hitrost osveževanja - zato je DisplayPort najboljša izbira za domačo in poslovno uporabo, pa tudi za zahtevne igre in filme, urejanje videoposnetkov itd. Prek različnih adapterjev omogoča tudi splošno združljivost.
SmartErgoBase je podstavek za monitor, ki nudi ergonomsko udobje ob prikazovanju in omogoča upravljanje s kabli. Podstavek lahko vrtite, nagibate in sukate pod različne kote za optimalno udobje. Po višini nastavljivo stojalo zagotavlja optimalno višino za gledanje in zmanjšuje fizične napore dolgih delovnikov, medtem ko upravljanje s kabli pomaga zmanjšati nered ter ohranja delovni prostor urejen in profesionalen.
Ocene