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Izdelek ni več na voljo

BrillianceLCD z vrtljivim podstavkom, priključkom USB, zvokom

220P2ES/00

4

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Okolju prijazen ergonomski zaslon za profesionalno rabo

Okolju prijazen Philipsov zaslon za profesionalno rabo 220P2 s certifikatom EPEAT Gold, stikalom ZeroWatt, stanjem pripravljenosti s porabo 0,1 W, pametnim ergonomskim podstavkom, stereo zvokom in 4-vratnim zvezdiščem USB vam omogoča, da naredite več

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Okolju prijazen ergonomski zaslon za profesionalno rabo

  • 22-palčni (55,9 cm), serija P

  • WSXGA+

Vgrajeni stereo zvočniki za večpredstavnostno doživetje

Dva visokokakovostna zvočnika, vgrajena v prikazovalno napravo. Zvočnika sta lahko vidna in usmerjena naprej ali nevidna in usmerjena navzdol, navzgor, nazaj ali drugam, odvisno od modela in oblike.

Stikalo ZeroWatt za 100-odstotno varčevanje z energijo

Philips vam v skladu s svojo zavezanostjo "dovršenosti in preprostosti" omogoča, da sprejmete odgovorno odločitev in kadarkoli IZKLOPITE monitor. Na zadnji strani monitorja je priročno nameščen gumb za VKLOP/IZKLOP in s pritiskom nanj se poraba monitorja zmanjša na nič. Ker je monitor v IZKLOPLJENEM načinu popolnoma odklopljen z omrežnega napajanja, s tem dodatno pripomorete k manjšim izpustom toplogrednih plinov.

Elegantno upravljanje s tehnologijo SmartTouch

SmartTouch je ime za inteligentne, na dotik občutljive ikone, ki so zamenjale nepriročne gumbe. Ikone SmartTouch se odzovejo na najrahlejši dotik, s katerim lahko, med drugim, vklopite monitor ali osvetlite in izostrite prikaz s tehnologijo SmartImage Lite. Aktivirane ikone SmartTouch svetijo, kar pomeni, da so bili vaši ukazi izvedeni.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

5
3
2
1

19/11/2024

Polska

Polska

Dobre

Dobrze sie z niego korzysta, katy widzenia sa dobre, dobry monitor

Prednosti

smartimage

Slabosti

3sek czekasz po podlaczeniu zeby wyswietlal

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Brilliance 220P2ES Monitor LCD z podstawą obrotową, USB i wej. audio

Datum uporabe 2022-11-19

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Brilliance 220P2ES Monitor LCD z podstawą obrotową, USB i wej. audio

Datum uporabe 2022-11-19

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