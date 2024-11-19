Izdelek ni več na voljo
Okolju prijazen ergonomski zaslon za profesionalno rabo
Okolju prijazen Philipsov zaslon za profesionalno rabo 220P2 s certifikatom EPEAT Gold, stikalom ZeroWatt, stanjem pripravljenosti s porabo 0,1 W, pametnim ergonomskim podstavkom, stereo zvokom in 4-vratnim zvezdiščem USB vam omogoča, da naredite več
22-palčni (55,9 cm), serija P
WSXGA+
Dva visokokakovostna zvočnika, vgrajena v prikazovalno napravo. Zvočnika sta lahko vidna in usmerjena naprej ali nevidna in usmerjena navzdol, navzgor, nazaj ali drugam, odvisno od modela in oblike.
Philips vam v skladu s svojo zavezanostjo "dovršenosti in preprostosti" omogoča, da sprejmete odgovorno odločitev in kadarkoli IZKLOPITE monitor. Na zadnji strani monitorja je priročno nameščen gumb za VKLOP/IZKLOP in s pritiskom nanj se poraba monitorja zmanjša na nič. Ker je monitor v IZKLOPLJENEM načinu popolnoma odklopljen z omrežnega napajanja, s tem dodatno pripomorete k manjšim izpustom toplogrednih plinov.
SmartTouch je ime za inteligentne, na dotik občutljive ikone, ki so zamenjale nepriročne gumbe. Ikone SmartTouch se odzovejo na najrahlejši dotik, s katerim lahko, med drugim, vklopite monitor ali osvetlite in izostrite prikaz s tehnologijo SmartImage Lite. Aktivirane ikone SmartTouch svetijo, kar pomeni, da so bili vaši ukazi izvedeni.
4.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Antyay
19/11/2024
Polska
Dobre
Dobrze sie z niego korzysta, katy widzenia sa dobre, dobry monitor
Prednosti
smartimage
Slabosti
3sek czekasz po podlaczeniu zeby wyswietlal
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Brilliance 220P2ES Monitor LCD z podstawą obrotową, USB i wej. audio
Datum uporabe 2022-11-19
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Brilliance 220P2ES Monitor LCD z podstawą obrotową, USB i wej. audio
Datum uporabe 2022-11-19