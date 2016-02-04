2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Serija V
20 (diagonala 19,53 palca/49,6 cm)
LED-zaslon MVA Philips ima napredno tehnologijo za večdomensko navpično poravnavo, ki zagotavlja izjemno visoko statično kontrastno razmerje za izredno živahne in svetle slike. Zlahka zmore standardne pisarniške aplikacije in je idealen za fotografije, brskanje po spletu, filme, igre in zahtevne grafične aplikacije. Optimirana tehnologija za upravljanje slikovni pik omogoča izjemno širok 178-stopinjski kot gledanja in jasno sliko.
Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Ta zaslon odlikuje izboljšana ločljivost Full HD 1920 x 1080. Full HD za jasno in podrobno sliko, visoka svetlost, neverjeten kontrast in živahne barve zagotavljajo izjemno pristno sliko.
SmartControl Lite je naslednja generacija programske opreme za upravljanje zaslona prek grafičnega uporabniškega vmesnika (GUI) s 3D-ikonami. Ta tehnologija uporabniku omogoča, da z miško natančno nastavi parametre zaslona, na primer barvo, svetlost, umerjanje zaslona, večpredstavnost, upravljanje identifikacije itd.
5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Dj28
04/02/2016
Česká republika
Naprosta spokojenost,za přiznivou cenu velmi kvalitní výrobek,který splnil co sliboval.
Výrobek splnil mé očekávání a mile překvapil,kontrast,podání barev a jas za mně palec nahoru a plná podpora češtiny taky poťeší.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED
Ahilles
08/09/2016
România
Ecelent!
Un monitor foarte bun! Culori frumoas si unghi de vizibilitate excelent.
Ta ocena je bila podana za 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Ta ocena je bila podana za 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Pametni odzivni čas je optimalna vrednost iz preizkusov GtG ali GtG (ČB).