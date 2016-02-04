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  • Energy Label Europe F
    Odlične LED-slike z živahnimi barvami
  • Odlične LED-slike z živahnimi barvami
  • Energy Label Europe F
    Odlične LED-slike z živahnimi barvami
  • Odlične LED-slike z živahnimi barvami

Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor z osvetlitvijo ozadja LED

200V4QSBR/00

5
| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Odlične LED-slike z živahnimi barvami
Uživajte ob gledanju živahnih LED-slik MVA s privlačnim zaslonom bleščeče zasnove. Ima tehnologijo SmartControl Lite, zato je odlična izbira.
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Odlične LED-slike z živahnimi barvami

  • Serija V

  • 20 (diagonala 19,53 palca/49,6 cm)

Zaslon MVA za širok zorni kot in globok kontrast

Zaslon MVA za širok zorni kot in globok kontrast

LED-zaslon MVA Philips ima napredno tehnologijo za večdomensko navpično poravnavo, ki zagotavlja izjemno visoko statično kontrastno razmerje za izredno živahne in svetle slike. Zlahka zmore standardne pisarniške aplikacije in je idealen za fotografije, brskanje po spletu, filme, igre in zahtevne grafične aplikacije. Optimirana tehnologija za upravljanje slikovni pik omogoča izjemno širok 178-stopinjski kot gledanja in jasno sliko.

Zaslon Full HD 16 : 9 za slike z jasnimi podrobnostmi

Zaslon Full HD 16 : 9 za slike z jasnimi podrobnostmi

Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Ta zaslon odlikuje izboljšana ločljivost Full HD 1920 x 1080. Full HD za jasno in podrobno sliko, visoka svetlost, neverjeten kontrast in živahne barve zagotavljajo izjemno pristno sliko.

Enostavna nastavitev zaslona s tehnologijo SmartControl Lite

SmartControl Lite je naslednja generacija programske opreme za upravljanje zaslona prek grafičnega uporabniškega vmesnika (GUI) s 3D-ikonami. Ta tehnologija uporabniku omogoča, da z miško natančno nastavi parametre zaslona, na primer barvo, svetlost, umerjanje zaslona, večpredstavnost, upravljanje identifikacije itd.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

04/02/2016

Česká republika

Česká republika

Naprosta spokojenost,za přiznivou cenu velmi kvalitní výrobek,který splnil co sliboval.

Výrobek splnil mé očekávání a mile překvapil,kontrast,podání barev a jas za mně palec nahoru a plná podpora češtiny taky poťeší.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED

08/09/2016

România

România

Ecelent!

Un monitor foarte bun! Culori frumoas si unghi de vizibilitate excelent.

Ta ocena je bila podana za 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Ta ocena je bila podana za 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

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