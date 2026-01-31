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Izdelek ni več na voljo

BrillianceLCD-monitor z osvetlitvijo ozadja LED

19S4QAB/01

Bistvene funkcije, učinkovito delovanje

Zaslon Philips vsebuje 25 % recikliranih materialov, njegovo ohišje pa je brez delcev PVC in BFR, zato je okolju prijazen in učinkovit.

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za največjo učinkovitost

Bistvene funkcije, učinkovito delovanje

  • Serija S

  • 19 palcev (48,3 cm)

  • 1280 x 1024 (SXGA)

Tehnologija IPS-ADS za širok kot gledanja ter točno sliko in barve

Tehnologija IPS-ADS za širok kot gledanja ter točno sliko in barve

Zasloni IPS-ADS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov. Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS-ADS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.

Manjša utrujenosti oči s tehnologijo brez migetanja

Manjša utrujenosti oči s tehnologijo brez migetanja

Zaradi načina upravljanje svetlosti na zaslonih LED z osvetlitvijo ozadja nekateri uporabniki opažajo migetanje zaslona, kar utrudi oči. Philipsova tehnologija brez migetanja uporablja novo rešitev za uravnavanje svetlosti, ki omeji migetanje in je zato prijaznejša očem.

Vgrajeni stereo zvočniki za večpredstavnostne vsebine

Vgrajeni stereo zvočniki za večpredstavnostne vsebine

Dva visokokakovostna zvočnika, vgrajena v prikazovalno napravo. Zvočnika sta lahko vidna in usmerjena naprej ali nevidna in usmerjena navzdol, navzgor, nazaj ali drugam, odvisno od modela in oblike.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.

  2. Certifikat EPEAT velja samo tam, kjer je Philips registriral izdelek. Za stanje registracije v vaši državi obiščite https://www.epeat.net/.

  3. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse