Protimikrobno ohišje aktivno zavira razvoj bakterij

Mikrobi so vedno večja težava v bolnišnicah in kliničnih okoljih po vsem svetu, saj lahko povzročajo smrtno nevarne okužbe. Televizorji Philips CareSuite to težavo odpravljajo s protimikrobnim dodatkom JIS Z2801, ki je sestaven del materiala ohišja zaslona. Ta zaščitna plast zagotavlja dobro počutje vas in pacientov, saj preprečuje razvoj večine pogostih mikroorganizmov, kot so na primer "staphylococcus aureus (gastroenteritis)", "escherichia coli (E. coli)" in "klebsiella (pljučnica)".