2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
19B4LPCB/00
Serija B
19 palcev (48,3 cm)
1280 x 1024
PowerSensor je vgrajen senzor, ki zaznava prisotnost uporabnika. Oddaja in sprejema neškodljive infrardeče signale, na osnovi katerih ugotovi, ali je uporabnik prisoten ali ne. Če uporabnik zapusti delovno mizo, senzor samodejno zmanjša svetlost zaslona, s čimer prihrani do 80 % energije in podaljša življenjsko dobo monitorja
Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.
SmartErgoBase je podstavek za monitor, ki nudi ergonomsko udobje ob prikazovanju in omogoča upravljanje s kabli. Podstavek lahko vrtite, nagibate in sukate pod različne kote za optimalno udobje. Po višini nastavljivo stojalo zagotavlja optimalno višino za gledanje in zmanjšuje fizične napore dolgih delovnikov, medtem ko upravljanje s kabli pomaga zmanjšati nered ter ohranja delovni prostor urejen in profesionalen.
Ocene
Certifikat EPEAT Gold velja samo tam, kjer je Philips registriral izdelek. Za stanje registracije v vaši državi obiščite www.epeat.net.