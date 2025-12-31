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  • Uživajte ob čudovitih slikah v živahnih barvah
  • Uživajte ob čudovitih slikah v živahnih barvah
  • Uživajte ob čudovitih slikah v živahnih barvah
  • Uživajte ob čudovitih slikah v živahnih barvah

Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor

190V3SB5/00

Uživajte ob čudovitih slikah v živahnih barvah
Uživajte ob gledanju živahnih LCD-slik s privlačnim bleščečim zaslonom.
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Uživajte ob čudovitih slikah v živahnih barvah

  • Serija V

  • 19 palcev (48,3 cm)

Kontrast 10000000:1 (SmartContrast) za neverjetne podrobnosti črnih delov

Kontrast 10000000:1 (SmartContrast) za neverjetne podrobnosti črnih delov

Želite imeti ploščati LCD-zaslon z najvišjim kontrastom in izjemno živo sliko? Philipsova napredna obdelava videa v kombinaciji z edinstvenim zatemnjevanjem in tehnologijo za izboljšavo osvetlitve ozadja omogoča prikaz neverjetno živahne slike. Tehnologija SmartContrast zagotavlja višji kontrast z odličnimi črnimi odtenki in točnim prikazom temnih odtenkov ter barv. Predvaja svetlo in realistično sliko z visokim kontrastom in živahnimi barvami.

Enostavna nastavitev zaslona s tehnologijo SmartControl Lite

SmartControl Lite je naslednja generacija programske opreme za upravljanje zaslona prek grafičnega uporabniškega vmesnika (GUI) s 3D-ikonami. Ta tehnologija uporabniku omogoča, da z miško natančno nastavi parametre zaslona, na primer barvo, svetlost, umerjanje zaslona, večpredstavnost, upravljanje identifikacije itd.

Privlačna tanka in bleščeča zasnova

Tehnične specifikacije

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