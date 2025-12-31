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Izdelek ni več na voljo
190V3SB5/00
Serija V
19 palcev (48,3 cm)
Želite imeti ploščati LCD-zaslon z najvišjim kontrastom in izjemno živo sliko? Philipsova napredna obdelava videa v kombinaciji z edinstvenim zatemnjevanjem in tehnologijo za izboljšavo osvetlitve ozadja omogoča prikaz neverjetno živahne slike. Tehnologija SmartContrast zagotavlja višji kontrast z odličnimi črnimi odtenki in točnim prikazom temnih odtenkov ter barv. Predvaja svetlo in realistično sliko z visokim kontrastom in živahnimi barvami.
SmartControl Lite je naslednja generacija programske opreme za upravljanje zaslona prek grafičnega uporabniškega vmesnika (GUI) s 3D-ikonami. Ta tehnologija uporabniku omogoča, da z miško natančno nastavi parametre zaslona, na primer barvo, svetlost, umerjanje zaslona, večpredstavnost, upravljanje identifikacije itd.
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