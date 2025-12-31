Kontrast 10000000:1 (SmartContrast) za neverjetne podrobnosti črnih delov

Želite imeti ploščati LCD-zaslon z najvišjim kontrastom in izjemno živo sliko? Philipsova napredna obdelava videa v kombinaciji z edinstvenim zatemnjevanjem in tehnologijo za izboljšavo osvetlitve ozadja omogoča prikaz neverjetno živahne slike. Tehnologija SmartContrast zagotavlja višji kontrast z odličnimi črnimi odtenki in točnim prikazom temnih odtenkov ter barv. Predvaja svetlo in realistično sliko z visokim kontrastom in živahnimi barvami.