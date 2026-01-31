Pripravljeno za prikaz vsebine v visoki ločljivosti

Monitor visoke ločljivosti je prikazovalna naprava, ki je izdelana posebej za predvajanje izjemno kakovostih slik z visoko ločljivostjo in je popolnoma pripravljena na vire visoke ločljivosti, kot je zunanji digitalni sprejemnik za sprejem signalov visoke ločljivosti. Monitor visoke ločljivosti omogoča višjo kakovost slike kot jo ponuja napredno pregledovanje in izpolnjuje stroge standarde za zaslone z visoko ločljivostjo, ki morajo biti zmožni prikazati visoko ločljivost, podpirati HDCP in posredovati signale za prikaz vrhunsko kakovostnih slik prek univerzalne povezave za analogne povezave VGA ali nestisnjene digitalne povezave DVI. Monitor prikaže signale 720p (1280 x 720p pri 50 in 60 Hz, napredno) in 1080i (1920 x 1080i pri 50 in 60 Hz, prepleteno).