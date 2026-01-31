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LCD-monitor

190E2FB/00

Elegantni zaslon visoke ločljivosti je odlična pridobitev

Elegantno zasnovani zaslon visoke ločljivosti 190E2 s tehnologijama SmartContrast in SmartImage Lite je popolna rešitev za vse vaše zahteve

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Elegantni zaslon visoke ločljivosti je odlična pridobitev

  • 19 palcev (48,3 cm), serija E

  • HD

Okolju prijazni materiali so v skladu z vsemi mednarodnimi standardi

"Philips pri izdelavi monitorjev uporablja sonaravne in okolju prijazne materiale. Vsi plastični deli ohišja, kovinski deli ogrodja in embalaža so izdelani iz materialov, ki jih je mogoče 100 % reciklirati. Določeni modeli vsebujejo do 65 % recikliranih uporabljenih plastičnih delov. Strogo upoštevanje zahtev direktive RoHS zagotavlja znatno znižanje vsebnosti strupenih snovi, kot je na primer svinec. Monitorji z osvetlitvijo ozadja CCFL vsebujejo znatno manj živega srebra, monitorji z osvetlitvijo ozadja LED pa ga sploh ne vsebujejo. Več informacij si oglejte na Philipsovi spletni strani http://www.asimpleswitch.com/global/.

Pripravljeno za prikaz vsebine v visoki ločljivosti

Monitor visoke ločljivosti je prikazovalna naprava, ki je izdelana posebej za predvajanje izjemno kakovostih slik z visoko ločljivostjo in je popolnoma pripravljena na vire visoke ločljivosti, kot je zunanji digitalni sprejemnik za sprejem signalov visoke ločljivosti. Monitor visoke ločljivosti omogoča višjo kakovost slike kot jo ponuja napredno pregledovanje in izpolnjuje stroge standarde za zaslone z visoko ločljivostjo, ki morajo biti zmožni prikazati visoko ločljivost, podpirati HDCP in posredovati signale za prikaz vrhunsko kakovostnih slik prek univerzalne povezave za analogne povezave VGA ali nestisnjene digitalne povezave DVI. Monitor prikaže signale 720p (1280 x 720p pri 50 in 60 Hz, napredno) in 1080i (1920 x 1080i pri 50 in 60 Hz, prepleteno).

Tanek, eleganten izgled polepša izgled vašega doma

Tanek in eleganten izgled bo polepšal notranjost vsake sobe.

Tehnične specifikacije

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