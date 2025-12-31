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Izdelek ni več na voljo
17S1AB/00
43 cm serije S
1280 x 1024
Format 5:4
Dvojni vhod ima konektorja za vhod analognega VGA signala in digitalnega DVI signala.
SmartImage je ekskluzivna vodilna Philipsova tehnologija, ki analizira na zaslonu prikazano vsebino in zagotavlja optimalno kakovost prikaza. S tem uporabniku prijaznim vmesnikom lahko izberete različne načine, na primer delovni, slikovni, razvedrilni, varčevalni ali drug način, ki ustrezajo aplikaciji v uporabi. Glede na izbor tehnologija SmartImage dinamično izboljša kontrast, barvno nasičenost in ostrino slike ali videa za najkakovostnejši prikaz. Varčevalni način omogoča izjemno varčno porabo energije. Vse v realnem času in s pritiskom na en sam gumb!
SmartControl II je programska oprema za upravljanje zaslona z zaslonskim grafičnim vmesnikom, ki je enostaven za uporabo in omogoča natančno nastavitev ločljivosti, barv in drugih nastavitev zaslona, kot so svetlost, kontrast, ura in faza, položaj, RGB, bela točka in (pri modelih z zvočniki) nastavitev glasnosti.
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