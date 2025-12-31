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  • Bogat nabor funkcij za večjo storilnost
  • Bogat nabor funkcij za večjo storilnost

Izdelek ni več na voljo

BrillianceLCD-monitor s tehnologijo SmartImage

17S1AB/00

Bogat nabor funkcij za večjo storilnost
Varčni zaslon 17S1 vam s funkcijami, kot so SmartImage, SmartContrast, SmartControl in TrueVision, zagotavlja višjo učinkovitost
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Bogat nabor funkcij za večjo storilnost

  • 43 cm serije S

  • 1280 x 1024

  • Format 5:4

Dva vhoda sprejmeta tako analogni VGA signal kot digitalni DVI signal

Dva vhoda sprejmeta tako analogni VGA signal kot digitalni DVI signal

Dvojni vhod ima konektorja za vhod analognega VGA signala in digitalnega DVI signala.

SmartImage: optimalni prikaz za uporabniku prijazno doživetje

SmartImage: optimalni prikaz za uporabniku prijazno doživetje

SmartImage je ekskluzivna vodilna Philipsova tehnologija, ki analizira na zaslonu prikazano vsebino in zagotavlja optimalno kakovost prikaza. S tem uporabniku prijaznim vmesnikom lahko izberete različne načine, na primer delovni, slikovni, razvedrilni, varčevalni ali drug način, ki ustrezajo aplikaciji v uporabi. Glede na izbor tehnologija SmartImage dinamično izboljša kontrast, barvno nasičenost in ostrino slike ali videa za najkakovostnejši prikaz. Varčevalni način omogoča izjemno varčno porabo energije. Vse v realnem času in s pritiskom na en sam gumb!

Enostavna nastavitev zaslona s tehnologijo SmartControl II

SmartControl II je programska oprema za upravljanje zaslona z zaslonskim grafičnim vmesnikom, ki je enostaven za uporabo in omogoča natančno nastavitev ločljivosti, barv in drugih nastavitev zaslona, kot so svetlost, kontrast, ura in faza, položaj, RGB, bela točka in (pri modelih z zvočniki) nastavitev glasnosti.

Tehnične specifikacije

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