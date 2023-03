Gotovo si želite, da bi kupili temnejši kavč in tako skrili vse tiste madeže od razlite tekočine. Naša rešitev: tekočina se med pitjem malčka seveda lahko polije, a zdaj vam z našimi lončki za pitje ni treba več skrbeti. Lončki imajo ventil proti polivanju, ki bo vaš kavč rešil tudi pred najnerodnejšimi učenci pitja iz lončka. Prav tako se morda sprašujete, kako izvesti velik preskok s stekleničke na lonček. Naša rešitev: učenje novih spretnosti je lahko na začetku za malčke naporno, zato smo postopek razdelili na štiri preproste korake. Na začetku otroka navajajte na pitje s pomočjo ročajev z našim lončkom za navajanje na samostojno pitje za prehod s stekleničke na lonček. Nato ga postopoma pripravljajte na samostojno pitje z ustnikom, slamico in na koncu še z lončkom brez ustnika. Morda vas malce skrbi, da boste lončke izgubljali tako pogosto kot otroške nogavice. Naša rešitev: stvari se v rokah vašega malčka hitro kje pozabijo, odvržejo ali padejo na tla. To je popolnoma razumljivo, zato smo naše lončke opremili z valovitimi robovi in ročaji, da jih lahko malčki v vsakem trenutku trdno držijo in prenašajo s seboj. Morda ste pogosto presenečeni, koliko novih stvari malčki prinesejo v vaše življenje. Naša rešitev: nova pridobitev v družini prinaša tudi nekoliko bolj "zapolnjeno" življenje. Kako lahko torej živite preprosto in hkrati poskrbite, da ima malček vse, kar potrebuje? Zasnova lončkov za pitje Philips Avent omogoča izmenjavo nekaterih delov. To pomeni, da lahko en zgornji del uporabite na različnih stekleničkah in lončkih ter vedno hitro najdete pokrov. Ste pripravljeni, da se vaš malček nauči piti kot odrasli? To bo zagotovo popoln uspeh. Želite izvedeti več o naših lončkih za pitje za malčke? Kliknite tukaj in raziščite ponudbo.