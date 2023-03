Celotna slika Prehod s stekleničke na lonček se pri dojenčkih začne, ko je otrok star približno štiri mesece, in običajno traja okrog 15 mesecev. Naši lončki za pitje so opremljeni z oznako starosti, a ne pozabite, da je oznaka samo oznaka, saj prehod pri vsakem otroku poteka drugače. Učenje po korakih

Pri navajanju na samostojno pitje morajo malčki osvojiti naprednejše ustne motorične sposobnosti ter uskladitev rok in oči. Mi jim pri tem pomagamo s tem postopkom po korakih: 1. korak: učenje pitja s pomočjo ročajev Začnite z navajanjem otroka na držanje lončka za pitje. Z našim lončkom za navajanje na samostojno pitje lahko z navajanjem začnete, še preden prenehate s hranjenjem po steklenički: lonček ima mehke ročaje, ki jih lahko otrok preprosto prime in pije iz poznanega cuclja. Najprimernejši lonček za pitje: lonček za navajanje na samostojno pitje Popolna izbira za: otroke, stare štiri mesece in več, ki lahko sedijo pokonci s podporo 2. korak: učenje pitja z ustnikom Ko se otrok začne navajati na gosto hrano, se lahko nauči nove spretnosti: pitja z ustnikom. Pitje z ustnikom od otroka zahteva malce več spretnosti kot pitje s cucljem. Prav tako spodbuja prehod s sesanja na sesanje s pitjem, ki običajno poteka pri starosti okrog šestih mesecev. Za pomoč pri teh prvih korakih smo ustvarili mehak in prilagodljiv ustnik, ki je nežen do dlesni. Ko otrok začne gristi, lahko začnete uporabljati trši ustnik, ki je odporen na ugrize. Najprimernejši lonček za pitje: lonček z ustnikom Popolna izbira za: otroke, stare šest mesecev in več, ki lahko sedijo na visokem stolu za hranjenje 3. korak: učenje pitja po slamici Naslednji korak je učenje pitja po slamici. To je naravni naslednji korak, ko otrok osvoji spretnost pitja z ustnikom. S pitjem po slamici malček osvoji napredne ustne motorične sposobnosti. To je spretnost odraslih, ki se je nauči za celo življenje. Najprimernejši lonček za pitje: lonček s slamico Popolna izbira za: otroke, stare devet mesecev in več, ki se plazijo 4. korak: učenje pitja iz lončka s celim robom Končno je čas za pravo stvar: pitje iz lončka s celim robom, kot pravi odrasli! Ne skrbite, pri tem ne bo toliko nereda, kot si morda predstavljate. Naš lonček za velike malčke je opremljen z ventilom proti polivanju, ki se aktivira samo, ko malček ustnice prisloni ob rob. Najprimernejši lonček za pitje: lonček za velike malčke Popolna izbira za: otroke, stare devet mesecev in več, ki se plazijo Izberite najprimernejši lonček za pitje za razvoj otroka Pri izbiri lončka za pitje za ustrezno stopnjo razvoja otroka si pomagajte z oznakami starosti. Pri tem pa ne pozabite, da strogih pravil ni. Morda vaš malček še ni pripravljen na samostojno pokončno sedenje ali pa ni še popolnoma osvojil držanja lončka. Pomembno je, da izberete lonček, ki je primeren za stopnjo razvoja otroka in ga pripravi na naslednji korak. Ta je pravi Če ste se v obširni ponudbi lončkov nekoliko izgubili, ne skrbite. Večina lončkov za pitje, ustnikov in zgornjih delov je izmenljivih, kar pomeni, da lahko isti ustnik uporabite z različnimi lončki ali pa ga namestite na stekleničko. Priročno, kajne? Na splošno priporočamo, da ustnik ali zgornji del stekleničke ali lončka zamenjate vsake 3 mesece. Želite izvedeti več o naših lončkih za pitje za malčke? Kliknite tukaj in raziščite ponudbo.