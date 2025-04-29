Prednost je v vlaženju zraka, pri katerem se sprošča do 99 % manj bakterij v primerjavi z običajnimi ultrazvočnimi vlažilniki, zaradi česar je vlažilnik zraka s tehnologijo NanoCloud idealna rešitev za otroške sobe, varno pa ga je uporabljati tudi z vodo iz pipe.
Tehnologija NanoCloud sprošča meglico iz izjemno majhnih kapljic, ki ne vsebuje mineralov, kar preprečuje nastanek belih in drugih madežev. V primerjavi z ultrazvočnimi vlažilniki tako zagotavlja čistejše in bolj higiensko vlaženje.
Spite bolje z optimalno vlažnim zrakom za krepčilni spanec. Tihi nočni način (samo 9 dB pri seriji 5000) poskrbi za nemoten spanec, medtem ko izbirna nočna lučka ustvari pomirjujoče vzdušje za spanje.
Enakomerne stopnje vlažnosti pomagajo izboljšati zaznano kakovost zraka (1). Vlažilnik zraka smo razvili, da pomaga ublažiti nelagodje, ki ga povzroča suh zrak, kot je suhost kože, ustnic, nosne votline in oči, pa tudi draženje grla, zamašen nos in statična elektrika. Hkrati pa pomaga ohraniti dobro navlaženost vaših notranjih rastlin za bolj zdrav dom.
3 hitrosti ventilatorja in samodejne nastavitve zagotavljajo izbrano delovanje in udobje. Zahvaljujoč hitrosti izpuščanja 400 ml/h se vsak prostor v velikosti do 56 m² učinkovito vlaži. (2, 3)
Za udobno dihanje s čim manj polnjenja. Velika 4,5-litrska posoda za vodo zagotavlja do 37 ure neprekinjene priročne uporabe. Uživajte v udobnem vzdušju z manj motnjami.
Nobena tehnologija ne sprošča v zrak čistejše vodne pare kot NanoCloud. Njene izjemno drobne kapljice vlage bakterijam otežujejo prijemanje. Kot prednost se tako pri vlaženju zraka sprosti do 99,9 % manj bakterij kot pri standardnih ultrazvočnih vlažilnikih zraka (4), zato je ta vlažilnik zraka popolna rešitev za otroške sobe. Primerno za uporabo tekoče vode iz vodovodnega omrežja.
Nevidna meglica tehnologije NanoCloud ne sprošča belega prahu in ne pušča mokrih madežev (5). Večje kapljice, ki jih sproščajo ultrazvočni vlažilniki zraka, lahko navlažijo okolico in vsebujejo minerale, ki puščajo bele ostanke na bližnjih površinah. Delci tehnologije NanoCloud so premajhni, da bi lahko vsebovali minerale, kar učinkovito preprečuje nalaganje ostankov in madežev.
2024
Nagrada IF
2024
Nagrada red dot
