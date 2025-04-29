Iskalni pojmi

Vlažilnik zraka Philips s tehnologijo NanoCloud
reviews

Serija 5000 Vlažilnik zraka

Dihajte boljši zrak

Priporočena maloprodajna cena

Izdelek je umaknjen iz prodaje
Oglejte si druge modele

Odkrijte higiensko vlaženje zraka s tehnologijo NanoCloud

Philips NanoCloud: manj bakterij, nič mokrih madežev

Pametno in varno vlaženje zraka brez madežev

Preverite, kako tehnologija NanoCloud poskrbi za čisto meglico iz izjemno majhnih kapljic, ki je varna, higienska in brez mineralov. Brez mokrih madežev, brez belega prahu – samo naravno učinkovito vlaženje zraka, idealno za družine, otroške sobe in vsakodnevno udobje.

- Air humidifier, Climate Care, Humidifier, NanoCloud, evaporative -Aroma pads, Humidification filter, wick - Stargazer, Air humidifier, 5000 series - HU5710 - Air humidifier, Climate Care, Humidifier, NanoCloud, evaporative -Aroma pads, Humidification filter, wick - Stargazer, Air humidifier, 5000 series - HU5710 - Air humidifier, Climate Care, Humidifier, NanoCloud, evaporative -Aroma pads, Humidification filter, wick - Stargazer, Air humidifier, 5000 series - HU5710

Higiensko vlaženje zraka

99 % manj bakterij

Prednost je v vlaženju zraka, pri katerem se sprošča do 99 % manj bakterij v primerjavi z običajnimi ultrazvočnimi vlažilniki, zaradi česar je vlažilnik zraka s tehnologijo NanoCloud idealna rešitev za otroške sobe, varno pa ga je uporabljati tudi z vodo iz pipe.

Brez težav

Brez belega prahu

Tehnologija NanoCloud sprošča meglico iz izjemno majhnih kapljic, ki ne vsebuje mineralov, kar preprečuje nastanek belih in drugih madežev. V primerjavi z ultrazvočnimi vlažilniki tako zagotavlja čistejše in bolj higiensko vlaženje.

Nočni način

Tiho delovanje, ko je to pomembno

Spite bolje z optimalno vlažnim zrakom za krepčilni spanec. Tihi nočni način (samo 9 dB pri seriji 5000) poskrbi za nemoten spanec, medtem ko izbirna nočna lučka ustvari pomirjujoče vzdušje za spanje.

User guide Product sheet
- Air humidifier, Climate Care, Humidifier, NanoCloud, evaporative -Aroma pads, Humidification filter, wick - Stargazer, Air humidifier, 5000 series - HU5710

Pomaga v boju proti simptomom suhega zraka

Enakomerne stopnje vlažnosti pomagajo izboljšati zaznano kakovost zraka (1). Vlažilnik zraka smo razvili, da pomaga ublažiti nelagodje, ki ga povzroča suh zrak, kot je suhost kože, ustnic, nosne votline in oči, pa tudi draženje grla, zamašen nos in statična elektrika. Hkrati pa pomaga ohraniti dobro navlaženost vaših notranjih rastlin za bolj zdrav dom.

- Air humidifier, Climate Care, Humidifier, NanoCloud, evaporative -Aroma pads, Humidification filter, wick - Stargazer, Air humidifier, 5000 series - HU5710

Učinkovito v prostorih velikosti do 56 m² s 400 ml/h

3 hitrosti ventilatorja in samodejne nastavitve zagotavljajo izbrano delovanje in udobje. Zahvaljujoč hitrosti izpuščanja 400 ml/h se vsak prostor v velikosti do 56 m² učinkovito vlaži. (2, 3)

- Air humidifier, Climate Care, Humidifier, NanoCloud, evaporative -Aroma pads, Humidification filter, wick - Stargazer, Air humidifier, 5000 series - HU5710

Neprekinjeno vlaženje do 37 ur

Za udobno dihanje s čim manj polnjenja. Velika 4,5-litrska posoda za vodo zagotavlja do 37 ure neprekinjene priročne uporabe. Uživajte v udobnem vzdušju z manj motnjami.

- Air humidifier, Climate Care, Humidifier, NanoCloud, evaporative -Aroma pads, Humidification filter, wick - Stargazer, Air humidifier, 5000 series -HU5710

Do 99 % manj bakterij: popolno za otroške sobe

Nobena tehnologija ne sprošča v zrak čistejše vodne pare kot NanoCloud. Njene izjemno drobne kapljice vlage bakterijam otežujejo prijemanje. Kot prednost se tako pri vlaženju zraka sprosti do 99,9 % manj bakterij kot pri standardnih ultrazvočnih vlažilnikih zraka (4), zato je ta vlažilnik zraka popolna rešitev za otroške sobe. Primerno za uporabo tekoče vode iz vodovodnega omrežja.  

- Air humidifier, Climate Care, Humidifier, NanoCloud, evaporative -Aroma pads, Humidification filter, wick - Stargazer, Air humidifier, 5000 series - HU5710

Ne pušča belega prahu ali mokrih madežev na tleh ali pohištvu

Nevidna meglica tehnologije NanoCloud ne sprošča belega prahu in ne pušča mokrih madežev (5). Večje kapljice, ki jih sproščajo ultrazvočni vlažilniki zraka, lahko navlažijo okolico in vsebujejo minerale, ki puščajo bele ostanke na bližnjih površinah. Delci tehnologije NanoCloud so premajhni, da bi lahko vsebovali minerale, kar učinkovito preprečuje nalaganje ostankov in madežev.

Vlažilnik zraka s funkcijo aromaterapije

Sprostitev z vsakim vdihom

Izkusite vse prednosti aromaterapije z dodatno funkcijo arome. Če meglici dodate svoja priljubljena eterična olja, lahko izboljšate splošno dobro počutje.

Vlažilnik zraka Philips z zasnovo za preprosto čiščenje

Enostavno čiščenje

Zasnovan za preprosto čiščenje. Z gladkimi površinami in enostavno dostopnimi deli.

Vlažilniki zraka Philips serije 5000

Tihi in higienski vlažilniki zraka s tehnologijo NanoCloud

Energijsko učinkovit vlažilnik zraka Philips

Energijsko učinkovito vlaženje zraka

Samo 8 W – kot LED-sijalka

Uživajte v hitrem vlaženju zraka z nizko porabo energije. Ta vlažilnik celo pri najvišji nastavitvi porabi le 8 vatov energije, kar je primerljivo z LED-sijalko. Dobra novica za planet in vašo denarnico.

Odtkrijte Philips vlažilnike zraka

Primerjaj

Ocene

Nagrade

Nagrada IF

2024

Nagrada IF

Nagrada IF

Nagrada red dot

2024

Nagrada red dot

Nagrada red dot

Storitve in podpora za stranke

Zagotovite si pomoč za svoj izdelek, poiščite priročnike za uporabo, preberite si več o namigih in nasvetih ter se pozanimajte o odpravljanju vseh vrst napak.

CustomerSupport

Začetna stran podpore

Najdite vse teme podpore in še več.

MagnifyingGlass

Poiščite izdelek

Iščite po številki modela in najdite informacije, specifične za izdelek.

Primerjajte vlažilnike zraka z izhlapevanjem in ultrazvočne vlažilnike zraka Philips

Primerjaj
Serija 5000
Serija 5000
* (1) Wolkoff, P. (2018) Indoor air humidity, air quality, and health – an overview. Elsevier, International Journal of Environmental Health, 221 (3), 376–390.
* (2) Preizkusil GB/T 23332-2018 v neodvisnem laboratoriju ob začetni temperaturi 23±2 °C in relativni vlažnosti 30±2 % RH.
* (3) Izračunano po določilu 7.3 standarda AHAM HU-1-2016 na podlagi zmogljivosti vlaženja, preizkušeni v skladu s standardom GB/T 23332-2018 v neodvisnem laboratoriju.
* (4) V primerjavi s standardnimi ultrazvočnimi vlažilnimi moduli brez vgrajene dodatne tehnologije za zmanjšanje širjenja bakterij; preizkušeno v neodvisnem laboratoriju.
* (5) Nalaganje mineralov na pohištvu je preizkusil neodvisni laboratorij v časovnem razponu 3 ur po standardu DIN 44973, testiranje CAS
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Vse pravice pridržane.

Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.