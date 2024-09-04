Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele: HX3901/03, HX3901/01, HX4021/03. Kliknite tukaj, da prikažete več številk izdelkov ›
Ali lahko polnilnik Sonicare uporabljam z drugimi ščetkami?
Pomen simbolov na zobni ščetki Sonicare
Kako omogočiti ali onemogočiti senzor pritiskanja v zobni ščetki Sonicare?
Kako uveljavim vračilo kupnine?
Kako polniti zobno ščetko Philips Sonicare?
Kateri načini ščetkanja so na voljo za zobno ščetko Sonicare?
Kako spremeniti nastavitve intenzivnosti na zobni ščetki Sonicare?
Kakšno delujejo povratne informacije senzorja pritiska v zobni ščetki Sonicare?
Je baterijo v zobni ščetki Sonicare mogoče zamenjati?
Kako registriram zobno ščetko Sonicare?
Katera glava ščetke ustreza moji zobni ščetki Sonicare?
Kako pravilno očistiti zobno ščetko Philips Sonicare?