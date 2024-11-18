Kako spremeniti nastavitve intenzivnosti na zobni ščetki Sonicare?

Zobna ščetka je privzeto nastavljena na visoko intenzivnost. To je tretji in največji od treh indikatorjev.

Srednji indikator označuje srednjo intenzivnost.

Spodnji indikator označuje nizko intenzivnost.

Nastavitev lahko spreminjate med ščetkanjem s pritiskanjem indikatorjev intenzivnosti ali v aplikaciji Sonicare.