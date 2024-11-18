Kako spremeniti nastavitve intenzivnosti na zobni ščetki Sonicare?
Intenzivnost zobne ščetke Sonicare lahko spremenite na ročaju ali v aplikaciji. Spodaj si oglejte različne načine spreminjanja intenzivnosti zobne ščetke Sonicare.
Zobna ščetka je privzeto nastavljena na visoko intenzivnost. To je tretji in največji od treh indikatorjev.
Srednji indikator označuje srednjo intenzivnost.
Spodnji indikator označuje nizko intenzivnost.
Nastavitev lahko spreminjate med ščetkanjem s pritiskanjem indikatorjev intenzivnosti ali v aplikaciji Sonicare.
Izbirate lahko med tremi različnimi stopnjami intenzivnosti: nizko, srednjo in visoko. Intenzivnost se samodejno izbere glede na glavo ščetke, ki jo namestite. Med ščetkanjem lahko intenzivnost spremenite s pritiskanjem gumba za način/intenzivnost. Te funkcije ni mogoče nastaviti, če je delovanje ročaja začasno ustavljeno ali izklopljeno.
Nekatere zobne ščetke Sonicare omogočajo izbiro intenzivnosti, vendar nimajo LED-lučk. Ti modeli omogočajo spreminjanje intenzivnosti s pritiskanjem gumba za vklop med uporabo.
Izbirate lahko med tremi različnimi stopnjami intenzivnosti: nizko, srednjo in visoko. Če želite povečati raven intenzivnosti, pritisnite gumb +. Za zmanjšanje pritisnite gumb –. To lahko storite kadar koli med ščetkanjem.
Intenzivnost delovanja zobne ščetke Sonicare Prestige lahko spremenite tudi z aplikacijo Sonicare. Tu je opis postopka:
Odprite aplikacijo Sonicare.
Na zaslonu pred ščetkanjem tapnite gumb ^ za razširitev nastavitev zobne ščetke: Na zgornji polovici zaslona tapnite eno od možnosti za nizko, srednjo ali visoko intenzivnost.
Na zaslonu za posodobitev se prikaže kljukica. To pomeni, da je intenzivnost uspešno spremenjena. To bo prikazano tudi na ročaju.
Dotaknite se puščice <, če želite začeti ščetkati z novo intenzivnostjo.
Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele:HX4042/52, HX4041/48, HX4041/41. Kliknite tukaj, da prikažete več številk izdelkov ›