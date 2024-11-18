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Kako spremeniti nastavitve intenzivnosti na zobni ščetki Sonicare?

Intenzivnost zobne ščetke Sonicare lahko spremenite na ročaju ali v aplikaciji. Spodaj si oglejte različne načine spreminjanja intenzivnosti zobne ščetke Sonicare.  

Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele: HX4042/52, HX4041/48, HX4041/41. Kliknite tukaj, da prikažete več številk izdelkov  ›

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