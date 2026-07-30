Philipsova podpora Kako registriram zobno ščetko Sonicare?

Ko registrirate zobno ščetko Sonicare, lahko preverite, ali so na voljo posebne ponudbe. Zobno ščetko lahko registrirate na spletnem mestu Philips.com ali v aplikaciji Sonicare. V aplikaciji lahko svojo zobno ščetko registrirate samo, če imate ščetko, ki podpira aplikacijo.

Izdelek registrirajte na spletnem mestu Philips.com Prijavite se v račun My Philips ali ustvarite nov račun. Po prijavi kliknite "Registracija vašega izdelka" (Register your product) in sledite navodilom. Izdelek registrirajte z aplikacijo Sonicare Prijavite se v račun My Philips v aplikaciji. Prek povezave Bluetooth povežite zobno ščetko z aplikacijo. Ko je povezava vzpostavljena, kliknite tri pike v spodnjem desnem kotu. V meniju izberite "Moji izdelki" (My Products). Kliknite "Registracija mojega izdelka" (Register my product) in sledite navodilom.