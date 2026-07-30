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Kako registriram zobno ščetko Sonicare?

Ko registrirate zobno ščetko Sonicare, lahko preverite, ali so na voljo posebne ponudbe. Zobno ščetko lahko registrirate na spletnem mestu Philips.com ali v aplikaciji Sonicare. V aplikaciji lahko svojo zobno ščetko registrirate samo, če imate ščetko, ki podpira aplikacijo.

Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele: HX6836/24 , HX3792/12 , HX3792/11 . Kliknite tukaj, da prikažete več številk izdelkov  ›

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