Kako registriram zobno ščetko Sonicare?

Ko registrirate zobno ščetko Sonicare, lahko preverite, ali so na voljo posebne ponudbe. Zobno ščetko lahko registrirate na spletnem mestu Philips.com ali v aplikaciji Sonicare. V aplikaciji lahko svojo zobno ščetko registrirate samo, če imate ščetko, ki podpira aplikacijo.
Prijavite se v račun My Philips ali ustvarite nov račun. Po prijavi kliknite "Registracija vašega izdelka" (Register your product) in sledite navodilom.
Prijavite se v račun My Philips v aplikaciji.
Prek povezave Bluetooth povežite zobno ščetko z aplikacijo.
Ko je povezava vzpostavljena, kliknite tri pike v spodnjem desnem kotu.
V meniju izberite "Moji izdelki" (My Products).
Kliknite "Registracija mojega izdelka" (Register my product) in sledite navodilom.
Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele:HX6836/24 , HX3792/12 , HX3792/11 . Kliknite tukaj, da prikažete več številk izdelkov ›