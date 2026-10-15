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Pomen simbolov na zobni ščetki Sonicare

Simboli na električni zobni ščetki Philips Sonicare nudijo informacije o nastavitvah in stanju ščetke.

Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele: HX3901/03, HX3901/01, HX4021/03. Kliknite tukaj, da prikažete več številk izdelkov  ›

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